22 апреля 1942 года по приказу командующего Западным направлением генерала армии Георгия Константиновича Жукова в городах Подольске и Малоярославце был сформирован 6‑й танковый корпус, который вошел в состав 1‑й танковой армии Западного фронта. В соответствии с приказом НКО № 306 от 23 октября 1943 года «за образцовое выполнение боевых задач, за героизм и отвагу, стойкость и мужество личного состава в боях с немецко-фашистскими захватчиками» соединение было преобразовано в 11‑й гвардейский танковый корпус, а в июне 1945 года его переформировали в 11‑ю гвардейскую танковую дивизию. Первым командиром соединения был генерал-майор Андрей Гетман.



Наша справка

Андрей Лаврентьевич Гетман родился 22 сентября (5 октября) 1903 г. в селе Клепалы Путивльского уезда Курской губернии, ныне Бурынского района Сумской области (Украинa). Из семьи крестьянина. После окончания сельской школы более четырех лет был чернорабочим на сахарном заводе и на железнодорожной станции Ворожба.

В Красной Армии — с октября 1924 года. Прошел должности от командира взвода до помощника командира механизированной бригады. В августе 1938 г. принимал участие в боях против японских самураев на озере Хасан, а в 1939 г. — в боях в районе реки Халхин-Гол.

В сентябре 1941 года полковник Андрей Гетман был назначен командиром 112‑й танковой дивизии. Затем дивизия вошла в состав подвижной группы 50‑й армии под командованием генерал-майора В. С. Попова.

Из воспоминаний генерала А. Л. Гетмана:

«Приказ о начале формирования 6‑го танкового корпуса был подписан 22 апреля 1942 г., а четыре дня спустя я прибыл в небольшой подмосковный городок, где расположилось управление нового соединения. Собственно управления в полном смысле этого слова пока не было, оно еще только комплектовалось за счет резерва Западного фронта. Но уже были на месте комиссар корпуса Пётр Григорьевич Гришин, начальник штаба Николай Сосипатрович Комаров и несколько их помощников. Мы быстро освоились и, не теряя времени, приступили к предстоявшему нам сложному делу — формированию танкового корпуса.



Соединения, подобные нашему, создавались тогда в Красной Армии впервые. Правда, механизированные корпуса были у нас и в предвоенные годы. Но они имели иную организацию. Потом поиски форм создания крупных бронетанковых соединений для использования их в качестве оперативного средства привели в конце 1940 — начале 1941 г. к формированию механизированных корпусов в новой организации. Каждый из них состоял из двух танковых и одной моторизованной дивизии. Танков новых типов — КВ и Т‑34 — было еще мало…».

В октябре 1943 года 6‑й танковый корпус за проявленные героизм и отвагу, стойкость, мужество, организованность и умелое выполнение боевых задач был преобразован в 11‑й гвардейский танковый корпус. Затем он принимал участие в Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской наступательных операциях. За отличие при ведении боевых действий в Карпатах и выход к государственной границе 11‑му гвардейскому танковому корпусу было присвоено почетное звание «Прикарпатский».

В августе 1944 года Андрей Гетман был назначен на должность заместителя командующего 1‑й гвардейской танковой армией.

Исторический факт

2 мая 1945 года части 11‑го гвардейского танкового корпуса соединились с выдвинувшимися в центральную часть Тиргартена войсками 5‑й ударной, 2‑й и 3‑й гвардейских танковых армий. Здесь на парковой площади Гроссерштерн, куда первыми вышли воины 11‑го гвардейского танкового корпуса, водрузившие над ней красный флаг, стихийно возник митинг войск 1‑го Белорусского и 1‑го Украинского фронтов.

За время Берлинской операции советские войска понесли немалые потери, но в десятки раз большим был урон, нанесенный противнику.

Достойный вклад в этот победный итог внес и 11‑й гвардейский танковый корпус. За период с 16 апреля по 2 мая 1945 года его части уничтожили около 14 тысяч вражеских солдат и офицеров, свыше 180 танков и штурмовых орудий, 416 полевых орудий, 235 минометов и 1.160 автомашин, сбили 35 самолетов, захватили более 6 тысяч пленных, много танков, 50 орудий и другое вооружение, 200 автомашин, 12 железнодорожных эшелонов и 30 складов с военным имуществом.

Из книги Виктора Прудникова «Стальной ураган»:

«В 1958 году Гетману присваивают звание генерал-полковник и назначают командующим Прикарпатским военным округом. Его заместителем был А. Х. Бабаджанян. Работали они душа в душу, укрепляли округ, считавшийся пограничным, старались держать его в повседневной боевой готовности.

Боевая подготовка войск всегда оставалась в центре внимания командующего. Он ездил по гарнизонам, воинским частям. Часто приходилось решать бытовые вопросы, связанные с жильем офицерского состава и их семей, снабжением гарнизонов продовольствием и товарами первой необходимости.

Заботой о людях генерал снискал к себе уважение не только воинов округа, но и местного населения.

В 1964 году постановлением Совета Министров СССР А. Л. Гетману присваивается звание генерал армии, а через год ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года говорилось: «За умелое руководство войсками, мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20‑летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

…Генералы в запас не уходят, вот и Андрей Лаврентьевич не помышлял о спокойной жизни — трудился настолько, насколько позволяли силы. Много времени у него отнимала общественная работа. Он был депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов. В 1966 году его выдвинули кандидатом в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР по Каушанскому избирательному округу (Молдавская ССР). Затем назначают председателем Центрального комитета

ДОСААФ СССР.

Восемь лет генерал армии Гетман отдал оборонному делу. За эти годы он объездил всю страну. «Воевал» с местными властями, отстаивая необходимость строительства домов технического обучения, аэродромов, танкодромов, тиров и других учебных объектов. Выезжал за границу — в ГДР, Польшу, МНР, Румынию и другие страны содружества, чтобы ознакомиться с опытом военной работы в этих странах, поделиться своим опытом.

Из книги Виктора Прудникова «Стальной ураган»:

«Только после того, как было собрано достаточно материала для новой книги, Гетман открылся генералу П. Г. Гришину, бывшему комиссару 112‑й танковой дивизии: «Надумал я писать книгу. Мемуары. Все пишут. Мода. А мы что, хуже? И вот у меня к тебе (позволь по-дружески) большая просьба: напиши о 6‑м танковом корпусе, о том, как он создавался, его учебе, а главное — о первых боях. Есть книга Л. М. Сандалова «Погорело-Городищенская операция», но в ней нет людей и нет души: все начинается в 00 часов и заканчивается в 00 часов. Мне бы хотелось не только описать боевые действия, но и показать людей, чтобы получилась документально-правдивая повесть. Название книги я еще не придумал — это потом. Был бы гарнизон, а начальник найдется».

Добровольных помощников у Андрея Лаврентьевича было много. Это — рядовые бойцы и командиры танков, командиры батальонов и бригад, начальники различных служб и т. д. Многие присылали ему свои опубликованные и неопубликованные материалы.

Бывший офицер связи Мидхат Мухарямов передал фронтовой дневник. В сопроводительном письме отмечал: «В то время я был очень молодым человеком, не имел ни достаточного боевого опыта, ни достаточной теоретической подготовки по военному искусству. Поэтому мой дневник носит лишь юношеский характер. Но он ценен тем, что там точно зафиксированы многие факты, которые, возможно, не нашли отражения в архивных фондах корпуса, мой дневник мог бы иметь определенное значение».

Книга уже обрела название — «Танки идут на Берлин». Отдельные главы Гетман переписывал по несколько раз после их прочтения кем-нибудь из его сослуживцев…».

В апреле 1967 года Андрей Лаврентьевич перенес тяжелый удар — от ангины умер сын Анатолий, который окончил Академию бронетанковых войск, был прекрасным офицером. Супруга генерала Гетмана Ольга Ивановна эту трагедию не пережила, стала часто болеть — и в январе 1972 года умерла…

Прежде чем книга вышла в свет, Андрей Лаврентьевич опубликовал отдельные главы в периодической печати, получил много положительных откликов. Для него стало ясно: надо печатать все остальное, что написано за несколько лет.

Появление книги «Танки идут на Берлин» с большим интересом было встречено читателями.

С 1972 года генерал Гетман работал в группе военных инспекторов Министерства обороны СССР. Хотя здоровье было уже неважное, по давно заведенной привычке на работу ездил регулярно.

Последние годы генерал тяжело болел. Из-за плохого зрения ему трудно стало отвечать на письма, которые шли и шли в Москву…

8 апреля 1987 года генерала армии Андрея Гетмана не стало. Его жизнь и профессиональная деятельность были отмечены 26 орденами и медалями СССР, 17 орденами иностранных государств.

В воспоминаниях сослуживцы часто называли генерала Андрея Гетмана бронированным кулаком. Герой Советского Союза главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян так объяснял этот факт:

— Сожмет пальцы в кулак — кувалда… В августе 44‑го я принял от него корпус. Бывало, соберет он комкоров, выслушает наши планы, а потом скажет: «Задумки дельные, но вы «щекочите» противника растопыренными пальцами своих бригад. Когда же вы соберете их в один бронированный кулак, чтобы нанести им по противнику сокрушительный удар?». И начинает объяснять, исходя из сложившейся обстановки, как создать этот бронированный кулак…

Подготовила подполковник Елена Затирка, «Ваяр»