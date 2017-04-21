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Послание Александра Лукашенко народу и парламенту Беларуси (ВИДЕО)

21.04.2017 23:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление продолжалось два с половиной часа. Глава государства сформулировал основные направления развития страны. Речь шла о внешней и внутренней политике, экономике, социальной сфере и госслужбе. Напомним, в прошлом году Александр Лукашенко выступил с посланием также 21 апреля. Оно длилось 1 час 30 минут. Полную версию послания-2017 смотрите в видеоролике.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

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