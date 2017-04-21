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Милиция задержала подозреваемых в убийстве брестского таксиста

21.04.2017 21:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 21 апр — Sputnik. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, проводятся следственные действия, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Милиция задержала подозреваемых в убийстве брестского таксиста
© Фото: УСК по Брестской области
СК: неизвестные убили таксиста, спрятали тело и угнали автомобиль

Тело 35-летнего водителя такси с признаками смерти криминального характера было обнаружено накануне днем в мелиоративном канале недалеко от деревни Дружба. По факту убийства УСК по Брестской области возбудило уголовное дело.

Как рассказали в УВД, в ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома и ОУР Брестского РОВД во взаимодействии с сотрудниками ОУР Лидского РОВД были задержаны лица, которые передвигались на автомобиле погибшего 35-летнего жителя Бреста.

По словам представителя УВД, задержанными оказались два молодых человека 1992 и 1993 годов рождения, жители Гродненской области.

 
Теги: Брест
 
 
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Двух подозреваемых задержали сотрудники Лидской и Брестской милиции, они передвигались на автомобиле убитого.

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