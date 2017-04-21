БРЕСТ, 21 апр — Sputnik. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, проводятся следственные действия, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Тело 35-летнего водителя такси с признаками смерти криминального характера было обнаружено накануне днем в мелиоративном канале недалеко от деревни Дружба. По факту убийства УСК по Брестской области возбудило уголовное дело.

Как рассказали в УВД, в ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома и ОУР Брестского РОВД во взаимодействии с сотрудниками ОУР Лидского РОВД были задержаны лица, которые передвигались на автомобиле погибшего 35-летнего жителя Бреста.

По словам представителя УВД, задержанными оказались два молодых человека 1992 и 1993 годов рождения, жители Гродненской области.