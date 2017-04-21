В деревне Межлесье суета — повсюду наводят идеальный порядок. Агрогородок с каждым днем преображается. Местные говорят, что связано это с приездом высокого гостя, пишет Медиа-Полесье.



Фото: Медиа-Полесье

В местных группах соцсетей тоже идут разговоры о том, что в конце месяца в Лунинецком районе побывает президент страны.

По неподтвержденной информации, Александр Лукашенко посетит в конце апреля фермерское хозяйство «Новицких», расположенное недалеко от Межлесья. Напомним, там 21 марта с рабочей поездкой побывал Михаил Мясникович. Тогда же глава Совета Республики посетил коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Межлесское» и КСУП «Городокский».





В самом Межлесье сейчас упорно наводят порядок: вычистили территорию вдоль дорог, красят фасады зданий.

— Сказали навести порядок во дворе, на огородах, — рассказывает местная жительница. — Для чего — не сказали, но люди поговаривают, что приедет Лукашенко.

Что будет делать президент в самом Межлесье, люди не знают: «Наверное, будет решать что-то с «колхозом».