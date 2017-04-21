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В Лунинецком районе ждут президента, но не знают приедет ли
22.04.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Межлесье суета — повсюду наводят идеальный порядок. Агрогородок с каждым днем преображается. Местные говорят, что связано это с приездом высокого гостя,
В местных группах соцсетей тоже идут разговоры о том, что в конце месяца в Лунинецком районе побывает президент страны.
По неподтвержденной информации, Александр Лукашенко посетит в конце апреля фермерское хозяйство «Новицких», расположенное недалеко от Межлесья. Напомним, там 21 марта с рабочей поездкой побывал Михаил Мясникович. Тогда же глава Совета Республики посетил коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Межлесское» и КСУП «Городокский».
В самом Межлесье сейчас упорно наводят порядок: вычистили территорию вдоль дорог, красят фасады зданий.
— Сказали навести порядок во дворе, на огородах, — рассказывает местная жительница. — Для чего — не сказали, но люди поговаривают, что приедет Лукашенко.
Что будет делать президент в самом Межлесье, люди не знают: «Наверное, будет решать что-то с «колхозом».
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По неподтвержденной информации, Александр Лукашенко посетит в конце апреля фермерское хозяйство "Новицких".
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