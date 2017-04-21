МИНСК, 22 апр — Sputnik. Республиканский субботник пройдет в Беларуси сегодня, к нему подключатся жители всех областей страны.



© Sputnik Александр Кряжев Субботник-2017: что будет происходить 22 апреля в Беларуси?

Весеннее благоустройство давно стало доброй традицией, которая не прерывалась ни разу за последние годы. В апреле на субботник обычно выходят около трех миллионов человек по всей стране.

В 2017-м субботник назначили на 22 апреля — по совпадению, именно в этот день обычно проходили в СССР ленинские субботники.

Участие в мероприятиях примут как сотрудники крупных предприятий, так и студенты и даже пенсионеры.

На благоустройство выйдут и представители всех ветвей власти Беларуси: участие в субботнике традиционно принимает и президент страны Александр Лукашенко, и премьер-министр Андрей Кобяков, и другие чиновники высокого ранга.

Места проведения субботника в каждом конкретном случае определяют исполкомы. Например, в Могилеве в парке Подниколье планируют высадить 750 деревьев, в Бобруйске — провести работы по благоустройству территории крепости, а в Кричеве — навести порядок на дворовых территориях.

В Барановичах также высадят деревья, а заодно наведут порядок у памятных мест. В Минской области будут сажать деревья, благоустраивать урочище Куропаты и убирать территорию возле водных артерий — рек, водохранилищ и озер.

В столице основные мероприятия в рамках республиканского субботника пройдут на территории мемориального комплекса Тростенец, на Чижовском кладбище, стадионе "Динамо", в районе МКАД и на других объектах.

Половина вырученных средств будет направлена на реконструкцию исторических памятников, оставшаяся часть будет передана Министерству финансов Беларуси.