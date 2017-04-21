Специалист профилактической медицины Екатерина Степанова продолжает рассказывать о самых главных параметрах организма, которые важно всегда держать на контроле.

Так создано природой, что вокруг немало желающих пожить в комфортных и сытных условиях нашего организма, например, глистов или гельминтов. Не стоит недооценивать непрошеных квартирантов — они могут причинить нашему организму очень серьезный ущерб, вплоть до летального исхода.

Они не видны, но есть

Поскольку мы живем в социуме, инвазия (с латинского переводится как "нашествие", "вторжение", на современном медицинском языке означает заражение, чаще всего — гельминтами, глистами — Sputnik) обычно становится проблемой целой семьи или коллектива. И хотя мы не едим сырую пищу и соблюдаем, в большинстве своем, санитарные условия, заражение глистами — совсем не редкость. По статистике гельминтозы занимают второе место после респираторных заболеваний!

К тому же долгое время вы можете не подозревать о непрошеных квартирантах. Симптомы и клиника инвазии зачастую очень схожи с другими заболеваниями. Она и вовсе может проходить бессимптомно. Ничего удивительного, ведь паразиты — живые существа, и им совсем не нужно быть обнаруженными.

Поэтому и диагностировать их наличие бывает непросто. Около 150 видов паразитов могут жить в человеке.



© Pixabay Яйца многих паразитов созревают в земле

Наиболее беззащитны перед паразитами дети, поэтому родители просто обязаны быть дважды бдительными и внимательно относиться к жалобам ребенка. Если ребенку 4-5 лет, а ему ставят диагноз "дискинезия желчевыводящих путей" или что-то в этом роде — это повод насторожиться. Такое заболевание не характерно для детского возраста, если только вы не кормите ребенка каждый день шашлыком, оливками и копченостями.

Любой нехарактерный для ребенка диагноз — повод подозревать заражение гельминтами. Например, если ставится диагноз "эпилепсия", а в роду никого с таким диагнозом не было — стоит исключить глистную инвазию.

Самые опасные жильцы

Гельминтов в природе великое множество. Мы же рассмотрим наиболее распространенных в нашем регионе, отряд так называемых круглых червей.

Самые распространенные из них — острицы, аскариды, токсокары (второе название — собачья аскарида).

Острицы. Заболевание, которое они вызывают, называется энтеробиоз. Заселяются такие квартиранты чаще всего из-за несоблюдения личной гигиены. Обычно их приносят домой дети, а взрослые автоматически включаются в компанию.

Острицы — маленькие червячки, которые живут в тонком кишечнике. Но иногда могут попадать в головной мозг и на сетчатку глаза, вызывая соответствующие расстройства. В тонком кишечнике питаются самой лучшей едой, богатой витаминами, ферментами, белками…

По утрам острицы выползают в район ануса и откладывают оплодотворенные личинки. Если ребенок спит без трусиков или пижамы, то ворочаясь во сне, он делится личинками с постелью, игрушками, пледом, всем, к чему прикасается ягодицами. На вещах личинки могут сохраняться достаточно долго — до 6 месяцев. В этом опасность повторного заражения (реинвазии).

Нередко родители не могут понять, откуда ребенок снова заразился, а между тем, повторно впустить квартиранта очень просто. Если зараженный острицами ребенок посидел без белья, к примеру, на пледе, а затем вы его стряхнули и после пропылесосили ковер, то с потоком выдуваемого воздуха личинки могут разноситься по всей комнате. И заразиться можно, просто вдохнув такой воздух. Цикл жизни личинки — 21 день, но если случится реинвазия, то эта история может растянуться на годы.



© Pixabay После купания в водоеме лучше всего принять душ и тщательно вымыть питомца

Энтеробиоз может сигнализировать о себе по-разному. Иногда могут проявляться симптомы ОРЗ, и человек даже не подозревает, что не простыл, а стал арендодателем. Иной раз ребенок может жаловаться на боли в животе, плохой сон, насморк, кашель, быть плаксивым, давать аллергические реакции. Если эпидемий в этот период нет, то родителям стоит задуматься — не острицы или у него.

У зараженного ребенка может сильно повышаться аппетит, но после приема пищи будет ощущение тошноты, болей в животе, нарушение стула. И хотя малыш обильно питается, он будет слабым и вялым. Паразиты забирают у человека до 60% энергии.

Диагностировать энтеробиоз не сложно — для этого необходимо сделать соскоб на яйцеглист.

Лечение должна пройти вся семья, а не только человек, у которого выявили паразитов.

Последствием заражения могут быть:

острые состояния кишечника: метеоризм, колики, аппендицит, перитонит;

инфекции мочевыводящих путей, вагиниты, особенно опасны у маленьких детей.

Аскариды. Паразитические круглые черви длиной до 40 см, вызывают аскаридоз. Аскарида питается кровью, поэтому относится к опасным глистам. Живет в основном в кишечнике, но иногда может проникать и в другие органы. Опознать аскариду не сложно — она розового цвета — если голодная и красная, если сытая.

Яйца аскарид находятся в земле, там они созревают. Когда температура поднимается выше 16°С, личинки активизируются. Попасть к человеку могут через непромытые после песочницы или работы в земле руки, немытые овощи, фрукты, ягоды.

Маршрут паразита примерно таков: земля — рот человека — складки желудка — кровеносная система — воротная вена — лимфоузел печени — по вене вверх в легкие — бронхиальные лимфоузлы — вместе с кашлем повторное заглатывание в пищевод — желудок — кишечник — присасывается к капилляру слизистой и сосет кровь.



© Pixabay Чтобы не стать арендодателем для "чужих", как можно чаще мойте руки

Одна аскарида выпивает 40 миллилитров крови в день. Но одной, как правило, не обходится. У них всегда большая компания. Аскариды — очень организованная форма гельминтов. Ученые наделяют их простейшим разумом, так как путь их развития удивляет сложностью. Самец ищет самку в кишечнике у человека, самка там же в кишечнике откладывает оплодотворенные яйца, человек опорожняется, с каловыми массами яйца попадают в землю и все опять идет по кругу.

Аскариды живут 1,5 года. Если не произошло нового подселения, человек считается излечившимся, но здоровья теряет достаточно.

Аскариды могут являться причиной анемий. Нарушения, которые вызывают в организме аскариды, иногда могут быть необратимыми:

непроходимость кишечника, прободение стенки кишечника;

анемии разной этиологии;

острые холециститы, гепатиты, панкреатиты и так далее, в зависимости от места, где поселился паразит.

Токсокара, или собачья аскарида. Опасны тем, что постоянно перемещаются по всему организму, живут, где нравится: глаза, суставы, сердце, головной мозг. Токсакару нередко путают с аскаридой — но она всегда белого цвета.

Потребности токсокары совпадают с нуждами наших клеток. Поэтому она получает наше клеточное питание в первую очередь, а мы — все, что осталось.

Важно! Токсокара способна моделировать клинику любого заболевания, в зависимости от того, в каком органе она сейчас находится. Симптомы могут быть самыми разными — от насморка до шизофрении.

Поэтому если вы не обследованы на токсокароз, то ваш клинический диагноз верен на 50%, особенно если вы вернулись из южных стран. Там также есть виды паразитов, которые передаются через укусы насекомых!

Диагностика: соскоб кожи и иммуноферментный анализ (ИФА) на антиген токсокары.

Как защитить себя от "чужих"?

Стопроцентно — никак, но кое-какие меры предпринимать необходимо.

Если вы собираетесь ехать в дальние страны, то необходимым условием безопасности будет обращение к паразитологу. Надо узнать эпидемиологическую обстановку в стране, какие гельминты там обитают, как ими можно заразиться.

Очень важно регулярно проводить профилактические протовопаразитарные программы. Но делать это лучше после консультации с врачом, иначе вы рискуете нанести своему организму больше вреда, нежели пользы.

С осторожностью и вдумчивостью относитесь к химическим препаратам против глистов. Не забывайте, глисты — это ЖИВЫЕ организмы, которые питаются тем же клеточным питанием, что и мы. И невозможно убивать гельминтов, не нанеся вред организму. При распаде глистов формируется сильнейшая интоксикация, организму приходится затрачивать усилия на нейтрализацию трупного яда. Поэтому необходимо использовать глистогонные препараты. И это не обязательно должны быть таблетки. Щелочная среда (помытая зелень, специи, помытые тыквенные семечки), вода с правильным рH создают условия для побега глистов!

Как не пустить ненужных квартирантов?

Здесь все как раз несложно, большинство этих правил знакомы нам с детства. Вот только соблюдаем мы их далеко не всегда. Чтобы не заразиться, надо:

мыть руки перед едой, обязательно — после туалета. Как только вспомнили, что у вас есть руки, помойте их.

нельзя ходить в уличной обуви по квартире — всегда переобувайтесь в домашние тапочки;

домашние животные — собаки и кошки — не должны находиться на кухне (личинки глистов достаточно легкие и без проблем могут подниматься потоком воздуха с шерсти животного и разноситься везде);

миску животного необходимо мыть исключительно в ванной комнате, а не на кухне, чтобы не инфицировать семейную посуду;

необходимо мыть лапы животным после улицы;

овощи и фрукты необходимо мыть 1% раствором соды, можно замачивать их в слабом растворе уксуса на 15 минут;

глисты имеет очень цепкие присоски, и только водой их смыть невозможно. Все, что вы приносите из магазина в пакетах (молоко, сметану, сыры, яйца), нужно мыть с мылом, так как на складах, где это все хранится, могут бегать грызуны — переносчики различных болезней, в том числе и глистов.

летом купайтесь только в тех водоемах, где разрешено санслужбами. И лучше, если это будет река, а не стоячая вода какой-нибудь запруды. Не заглатывайте воду при купании;

на дачных участках делайте санацию огорода — лук всех видов, горох и чеснок убивают личинки глистов. Так что почаще меняйте места их посадки;

весной и осенью проводите противопаразитарные программы для всей семьи. И лучше не увлекаться таблетками, а сделать профилактику безопасной. Отдавайте предпочтение всем видам лука, чеснока, черемши, редьки, редиски, горького перца, репе, капусте белокочанной, почаще кушайте ананасы, грейпфруты, землянику, клюкву, ежевику, кукурузу, лимоны, имбирь, укроп, щавель, травы и специи. Если ежедневно хоть один из продуктов будет у вас на столе, вы обезопасите себя и свою семью!

В разгар весны и обновления природы обновите себя и свою семью. И пусть никакие непрошеные гости не испортят вам радость наслаждения жизнью и отличным самочувствием.