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Просто о здоровье: что надо знать о глистах, чтобы не стать их жертвой
22.04.2017 09:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Специалист профилактической медицины Екатерина Степанова продолжает рассказывать о самых главных параметрах организма, которые важно всегда держать на контроле.
Так создано природой, что вокруг немало желающих пожить в комфортных и сытных условиях нашего организма, например, глистов или гельминтов. Не стоит недооценивать непрошеных квартирантов — они могут причинить нашему организму очень серьезный ущерб, вплоть до летального исхода.
Они не видны, но есть
Поскольку мы живем в социуме, инвазия (с латинского переводится как "нашествие", "вторжение", на современном медицинском языке означает заражение, чаще всего — гельминтами, глистами — Sputnik) обычно становится проблемой целой семьи или коллектива. И хотя мы не едим сырую пищу и соблюдаем, в большинстве своем, санитарные условия, заражение глистами — совсем не редкость. По статистике гельминтозы занимают второе место после респираторных заболеваний!
К тому же долгое время вы можете не подозревать о непрошеных квартирантах. Симптомы и клиника инвазии зачастую очень схожи с другими заболеваниями. Она и вовсе может проходить бессимптомно. Ничего удивительного, ведь паразиты — живые существа, и им совсем не нужно быть обнаруженными.
Поэтому и диагностировать их наличие бывает непросто. Около 150 видов паразитов могут жить в человеке.
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Яйца многих паразитов созревают в земле
Наиболее беззащитны перед паразитами дети, поэтому родители просто обязаны быть дважды бдительными и внимательно относиться к жалобам ребенка. Если ребенку 4-5 лет, а ему ставят диагноз "дискинезия желчевыводящих путей" или что-то в этом роде — это повод насторожиться. Такое заболевание не характерно для детского возраста, если только вы не кормите ребенка каждый день шашлыком, оливками и копченостями.
Любой нехарактерный для ребенка диагноз — повод подозревать заражение гельминтами. Например, если ставится диагноз "эпилепсия", а в роду никого с таким диагнозом не было — стоит исключить глистную инвазию.
Самые опасные жильцы
Гельминтов в природе великое множество. Мы же рассмотрим наиболее распространенных в нашем регионе, отряд так называемых круглых червей.
Самые распространенные из них — острицы, аскариды, токсокары (второе название — собачья аскарида).
Острицы. Заболевание, которое они вызывают, называется энтеробиоз. Заселяются такие квартиранты чаще всего из-за несоблюдения личной гигиены. Обычно их приносят домой дети, а взрослые автоматически включаются в компанию.
Острицы — маленькие червячки, которые живут в тонком кишечнике. Но иногда могут попадать в головной мозг и на сетчатку глаза, вызывая соответствующие расстройства. В тонком кишечнике питаются самой лучшей едой, богатой витаминами, ферментами, белками…
По утрам острицы выползают в район ануса и откладывают оплодотворенные личинки. Если ребенок спит без трусиков или пижамы, то ворочаясь во сне, он делится личинками с постелью, игрушками, пледом, всем, к чему прикасается ягодицами. На вещах личинки могут сохраняться достаточно долго — до 6 месяцев. В этом опасность повторного заражения (реинвазии).
Нередко родители не могут понять, откуда ребенок снова заразился, а между тем, повторно впустить квартиранта очень просто. Если зараженный острицами ребенок посидел без белья, к примеру, на пледе, а затем вы его стряхнули и после пропылесосили ковер, то с потоком выдуваемого воздуха личинки могут разноситься по всей комнате. И заразиться можно, просто вдохнув такой воздух. Цикл жизни личинки — 21 день, но если случится реинвазия, то эта история может растянуться на годы.
© Pixabay
После купания в водоеме лучше всего принять душ и тщательно вымыть питомца
Энтеробиоз может сигнализировать о себе по-разному. Иногда могут проявляться симптомы ОРЗ, и человек даже не подозревает, что не простыл, а стал арендодателем. Иной раз ребенок может жаловаться на боли в животе, плохой сон, насморк, кашель, быть плаксивым, давать аллергические реакции. Если эпидемий в этот период нет, то родителям стоит задуматься — не острицы или у него.
У зараженного ребенка может сильно повышаться аппетит, но после приема пищи будет ощущение тошноты, болей в животе, нарушение стула. И хотя малыш обильно питается, он будет слабым и вялым. Паразиты забирают у человека до 60% энергии.
Диагностировать энтеробиоз не сложно — для этого необходимо сделать соскоб на яйцеглист.
Лечение должна пройти вся семья, а не только человек, у которого выявили паразитов.
Последствием заражения могут быть:
Аскариды. Паразитические круглые черви длиной до 40 см, вызывают аскаридоз. Аскарида питается кровью, поэтому относится к опасным глистам. Живет в основном в кишечнике, но иногда может проникать и в другие органы. Опознать аскариду не сложно — она розового цвета — если голодная и красная, если сытая.
Яйца аскарид находятся в земле, там они созревают. Когда температура поднимается выше 16°С, личинки активизируются. Попасть к человеку могут через непромытые после песочницы или работы в земле руки, немытые овощи, фрукты, ягоды.
Маршрут паразита примерно таков: земля — рот человека — складки желудка — кровеносная система — воротная вена — лимфоузел печени — по вене вверх в легкие — бронхиальные лимфоузлы — вместе с кашлем повторное заглатывание в пищевод — желудок — кишечник — присасывается к капилляру слизистой и сосет кровь.
© Pixabay
Чтобы не стать арендодателем для "чужих", как можно чаще мойте руки
Одна аскарида выпивает 40 миллилитров крови в день. Но одной, как правило, не обходится. У них всегда большая компания. Аскариды — очень организованная форма гельминтов. Ученые наделяют их простейшим разумом, так как путь их развития удивляет сложностью. Самец ищет самку в кишечнике у человека, самка там же в кишечнике откладывает оплодотворенные яйца, человек опорожняется, с каловыми массами яйца попадают в землю и все опять идет по кругу.
Аскариды живут 1,5 года. Если не произошло нового подселения, человек считается излечившимся, но здоровья теряет достаточно.
Аскариды могут являться причиной анемий. Нарушения, которые вызывают в организме аскариды, иногда могут быть необратимыми:
Токсокара, или собачья аскарида. Опасны тем, что постоянно перемещаются по всему организму, живут, где нравится: глаза, суставы, сердце, головной мозг. Токсакару нередко путают с аскаридой — но она всегда белого цвета.
Потребности токсокары совпадают с нуждами наших клеток. Поэтому она получает наше клеточное питание в первую очередь, а мы — все, что осталось.
Важно! Токсокара способна моделировать клинику любого заболевания, в зависимости от того, в каком органе она сейчас находится. Симптомы могут быть самыми разными — от насморка до шизофрении.
Поэтому если вы не обследованы на токсокароз, то ваш клинический диагноз верен на 50%, особенно если вы вернулись из южных стран. Там также есть виды паразитов, которые передаются через укусы насекомых!
Диагностика: соскоб кожи и иммуноферментный анализ (ИФА) на антиген токсокары.
Как защитить себя от "чужих"?
Стопроцентно — никак, но кое-какие меры предпринимать необходимо.
Если вы собираетесь ехать в дальние страны, то необходимым условием безопасности будет обращение к паразитологу. Надо узнать эпидемиологическую обстановку в стране, какие гельминты там обитают, как ими можно заразиться.
Очень важно регулярно проводить профилактические протовопаразитарные программы. Но делать это лучше после консультации с врачом, иначе вы рискуете нанести своему организму больше вреда, нежели пользы.
С осторожностью и вдумчивостью относитесь к химическим препаратам против глистов. Не забывайте, глисты — это ЖИВЫЕ организмы, которые питаются тем же клеточным питанием, что и мы. И невозможно убивать гельминтов, не нанеся вред организму. При распаде глистов формируется сильнейшая интоксикация, организму приходится затрачивать усилия на нейтрализацию трупного яда. Поэтому необходимо использовать глистогонные препараты. И это не обязательно должны быть таблетки. Щелочная среда (помытая зелень, специи, помытые тыквенные семечки), вода с правильным рH создают условия для побега глистов!
Как не пустить ненужных квартирантов?
Здесь все как раз несложно, большинство этих правил знакомы нам с детства. Вот только соблюдаем мы их далеко не всегда. Чтобы не заразиться, надо:
В разгар весны и обновления природы обновите себя и свою семью. И пусть никакие непрошеные гости не испортят вам радость наслаждения жизнью и отличным самочувствием.
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Пожить в нашем организме немало желающих: вирусы, грибы, простейшие и, конечно же, глисты или гельминты. Не слишком приятная тема, знать которую все-таки надо,...
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