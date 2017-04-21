Активная и инициативная молодежь Копыльщины подвела итоги за прошедшие годы и наметила программу на будущее во время VI отчетно-выборной конференции районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», которая состоялась в гимназии № 1 г. Копыля.





На важное молодежное мероприятие собрались 100 делегатов от первичных организаций БРСМ, а также представители соответствующих служб и организаций – отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдела образования, спорта и туризма райисполкома, Копыльской РОС ДОСААФ, районного объединения профсоюзов, общественного объединения «БРПО».

Участников конференции поприветствовала второй секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ» Екатерина Кананович: «Я уверена, что сегодня в этом зале присутствуют самые активные и инициативные представители молодежи. Вы должны стать примером не только для своих сверстников, но и для подрастающего поколения. Сегодня перед вами открыты большие дороги и много возможностей. Вы должны быть достойными членами самой популярной и многочисленной молодежной организации нашей страны».

В ходе конференции был заслушан доклад первого секретаря РК ОО «БРСМ» Татьяны Дубовик.

— Сегодня в состав районной организации входит 56 первичных организаций, 21 из которых — в учреждениях образования, 15 — в сельскохозяйственных организациях, 20 — в учреждениях и организациях райцентра, — отметила Татьяна Дубовик. — Численность районной организации составляет 1259 человек, это 28% от общей численности молодежи района.





Приоритетные направления деятельности общественной организации — поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация гражданско-патриотических и культурно-досуговых проектов, дальнейшее совершенствование движения молодежных отрядов охраны правопорядка, поддержка и развитие инновационной и научной деятельности молодежи, студотрядовское и волонтерское движение, развитие международного молодежного сотрудничества, информационная работа (в интернет-пространстве и со средствами массовой информации, аналитическая и исследовательская деятельность).

Молодежный лидер подробно остановилась на работе районной организации за 2014–2017 годы. Стоит также отметить, что все молодежные дела этого периода ранее проходили под руководством бывшего первого секретаря РК ОО «БРСМ» Виктории Шостак. Славные традиции с осени прошлого года продолжила нынешний первый секретарь Татьяна Дубовик. Так, в рамках гражданско-патриотического воспитания ежегодными и традиционными стали такие акции и проекты, как «Храним подвиг. Гордимся победой», «Мы — победили!», «Молодежь Копыльщины ветеранам войны и труда», «Спасибо за Победу!», «Мы — граждане Республики Беларусь», «За сильную и процветающую Беларусь!», «К защите Отечества готов!», «Цветы Великой Победы». Стоит отметить, что не только в предпраздничные дни, но и на протяжении года учащиеся школ посещают ветеранов войны и труда и оказывают им шефскую помощь. Активное участие союзная молодежь принимает в выборах, на избирательных участках для голосования выступает в качестве наблюдателей.

Не остается без внимания и культурно-досуговая деятельность. Большая работа проводится по приобщению молодежи к здоровому образу жизни, использованию нестандартных, интересных для молодежи форм организации досуга: соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, плаванию, молодежный КВН, семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села», туристические слеты молодежи, профилактические акции совместно с заинтересованными структурами, слет молодых специалистов и другие. Ежегодным стал конкурс среди работающей молодежи «Лучшее молодежное подворье». С каждым годом участие в нем принимает все больше семей района.

Особое внимание уделяется молодежным отрядам охраны правопорядка при Копыльском РК ОО «БРСМ», в состав которых входит 60 человек из числа учащихся школ и колледжа. Стоит отметить, что все большей популярностью среди союзной молодежи нашего района пользуются открытые диалоги, предоставляющие возможность поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы.

Копыльский РК ОО «БРСМ» активно сотрудничает с редакцией газеты «Слава працы», все значимые мероприятия и акции освещаются на страницах районной газеты и в радиопрограммах. В тесной связке молодежное объединение работает также с районным объединением профсоюзов, районной ветеранской организацией, общественным объединением «БРПО», Копыльской районной организацией РОО «Белая Русь», районной организацией Белорусского общества Красного Креста, Копыльской РОС ДОСААФ, учреждениями образования города и района, Копыльским РОЧС.

Во время конференции отчет о деятельности своей первички предоставила учащаяся СШ № 3 г. Копыля Дарья Жданович. Был избран состав Копыльского районного комитета ОО «БРСМ» и десять делегатов на 35-ю отчетно-выборную конференцию областной организации ОО «БРСМ». Единогласно был избран второй секретарь РК ОО «БРСМ» на общественных началах. Им стала учитель иностранного языка гимназии № 1 г. Копыля Анна Гаргун.

Во время мероприятия грамотами Минского областного комитета ОО «БРСМ» за активное участие в деятельности молодежной охраны правопорядка, популяризацию и развитие молодежного правоохранительного движения награждены учащиеся СШ № 3 Дарья Жданович и Анастасия Нестерчик. Также подарками и грамотами райкома ОО «БРСМ» за личный вклад в реализацию основных молодежных проектов и программ отмечены секретарь молодежной первички ОАО «Душево» Виктория Шостак, секретарь первички редакции газеты «Слава працы» Кристина Жоголь, инспектор пропаганды Копыльского РОЧС Татьяна Шестакова и художественный руководитель образцовой студии эстрадного вокала «Клио» Татьяна Ермолович. За плодотворное сотрудничество награды от РК ОО «БРСМ» получили также гимназия № 1 и СШ № 3 г. Копыля, Ванелевичская и Тимковичская СШ.

В конце мероприятия делегатам конференции воспитанники студии «Клио» подарили свое творчество. Музыкальные композиции звучали в исполнении Анастасии Карпович, Екатерины и Елизаветы Жук, Ирины Драцкой и Ульяны Дубовик. А гимн Белорусского республиканского союза молодежи «Мы — молодые» исполнила вокальная группа из СШ № 2.

Поистине, потенциал любой молодежной организации неисчерпаем. Важно только направить его в нужное русло, поддержать и эффективно использовать в воспитательных целях, чем и занимается сегодня районная организация ОО «БРСМ».

Кристина ЖОГОЛЬ

Фото автора