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Сильный ветер, дождь. Погода в Витебске на большие выходные
22.04.2017 09:20 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики
В субботу, 22 апреля, в Витебске ожидается дождь и усиление ветра порывами до 20 м/с. Температура днем +6...+8°С.
В воскресенье ветер немного стихнет — порывы до 13 м/с, но осадки не прекратятся: будут идти дождь и мокрый снег. Температура ночью +1...+3°С, днем +5...+7°С.
В понедельник, 24 апреля, погоду обусловят неустойчивые прохладные воздушные массы балтийского происхождения. Ожидается мокрый снег, ветер. Температура ночью 0...-2°С, днем +6...+8°С.
Во вторник, 25 апреля, небольшой дождь, ветрено. Температура ночью 0...-2°С, днем до +8°С.
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