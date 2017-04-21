Учредитель компании «Персональный риэлтор» — база недвижимости «4УГЛА» Борис Авлуков рассказал порталу vitebsk.biz о тенденциях на рынке недвижимости в Витебске, а также порекомендовал, как вести себя продавцам, покупателям, арендодателям и съемщикам для заключения наиболее выгодных сделок.



Борис Авлуков. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

Самые низкие цены были прошлым летом

В начале года на рынке недвижимости в Витебске был штиль — совершались единичные сделки. В марте-апреле началось небольшое оживление. Как обычно бывает весной, возросло количество сделок с загородными домами. Но в целом, из-за увеличившегося спроса на все виды недвижимости, в городе цены немного выросли.

— В марте в Витебске на 30% возросло количество сделок по сравнению с январем-февралем, — рассказывает Борис Авлуков. — В городе быстро продаются самые дешевые варианты. Это однокомнатные квартиры старой планировки по 15 тысяч долларов и новой — до 18 тысяч долларов, в микрорайоне ДСК и на улице Гагарина. Покупатели опасаются, что цены вырастут. Ведь те, кто наблюдает за изменением стоимости квартир, заметили, что рынок недвижимости уже, образно выражаясь, оторвался от дна. Самые низкие цены на недвижимость в Витебске были в июне прошлого года, когда квартиры продавали ниже рыночной стоимости. К примеру, однокомнатные на Гагарина реализовывали за 12 тысяч долларов, двухкомнатные — за 16 тысяч. В декабре двухкомнатные старой планировки в центральной части города продавали за 20−22 тысячи долларов. А сейчас — уже за 23−25 тысяч. Немного выросли и цены на арендное жилье. Если в начале года снять хорошую однокомнатную квартиру в Витебске можно было за 80−100 долларов, то сейчас уже — за 100−150 долларов. При этом за последние три года цены на арендное жилье в городе упали на 50−60%.

Стоимость арендной недвижимости

Один из факторов активизации рынка — разговоры о предстоящем улучшении условий для ведения бизнеса.

— Инвесторы охотней, чем полгода назад, приобретают коммерческую недвижимость или арендуют ее, — говорит Борис Авлуков. — И люди, уверенные в прибыльности своего бизнеса, пользуются моментом. Ведь цены на коммерческую недвижимость нынче рекордно низкие за последние 3 года. Например, напротив ВГМУ на проспекте Фрунзе есть два варианта, которые продают под коммерческую недвижимость всего по 27 тысяч долларов. Хотя еще год назад подобные объекты стоили 45 тысяч. Нынче в Витебске средняя стоимость аренды квадратного метра коммерческой недвижимости — 8−10 долларов. Год назад было 15, а 3 года — 25 долларов.

Из-за 2−3 тысяч долларов срывались сделки

Несмотря на низкие цены, предложение всех видов недвижимости значительно превышает спрос.

— Если вы покупатель, не надо торопиться, пусть цены и пошли вверх, — советует Борис Авлуков. — В последнее время регулярно появляется достаточно качественного жилья, адекватного по цене. К примеру, в новостройках. Надо проанализировать разные варианты (обойдя квартир десять) и выбрать самый лучший. Не бойтесь что-то упустить — вместо проданного обязательно придут другие варианты. Выбор сейчас, как никогда, большой. Важно не поддаваться уловкам продавцов. Зачастую они торопят клиента принять решение, утверждая, что у них очередь покупателей. Но верить таким разговорам не стоит. Если самостоятельно (без риелтора) идете на осмотр квартиры, лучше отложите решение на следующий день. Подумайте и назовите продавцу свою цену.

Собеседник советует покупателям обязательно торговаться.

— Продавцы часто хитрят, умалчивая, что в цену закладывают сумму торга, — объясняет Борис Авлуков. — Но сразу торговаться можно, только если об этом первым заговорит продавец. Как говорится, на месте торгуются на бутылку шампанского — максимум на 100−300 долларов. Но если продавец говорит, что ему срочно нужны деньги, тогда можно начинать торг. При этом опять же следует взять паузу и спустя сутки сказать по телефону свою цену. Можно даже не аргументировать. Если продавец отказывается от вашей цены, надо искать другого.

В свою очередь, продавцам недвижимости Борис Авлуков советует дорожить клиентом.

— Сейчас невозможно блефовать разговорами, что на вашу квартиру высокий спрос, и пытаться ее продать втридорога, — говорит учредитель агентства недвижимости. — Надо идти в пределах разумного на компромиссы. Если покупатель предложит сумму меньше на 5−10% (на 1−2 тысячи долларов), это нормальная ситуация, надо соглашаться на продажу. Ведь предложений много, и обидно будет упустить клиента, который дошел именно до вас. На моей практике из-за суммы, эквивалентной 2−3 тысячам долларов, срывались сделки. К примеру, год назад в Витебске на одну квартиру заявленная цена была 53 тысячи долларов, покупатель был готов заплатить 50 тысяч. Продавец не уступил, и клиент решил искать другой объект. Пострадавшим оказался продавец. На данный момент эту квартиру он выставил на продажу за 45 тысяч.

Можно снять квартиру за приемлемую цену

Схожую тактику поведения агент советует применять и участникам рынка арендного жилья.

— Чтобы снять квартиру, тоже надо ознакомиться с максимумом вариантов, — говорит собеседник. — Не надо жертвовать комфортом при выборе жилья, рассуждая, что лучше сниму подальше от центра города, зато подешевле и быстрей. Сегодня можно найти именно нужную квартиру за нужные деньги.

Повторю прописные истины: важно официально снимать жилье, заключать договор именно с владельцем, а не с его родственниками, друзьями, знакомыми. Надо выяснить, как долго сдают эту квартиру, какое количество времени жил предыдущий человек. Если владелец жилья что-то скрывает, лучше не завязывать отношения.

А арендодателю важно знать: шансов у тех, кто сдает немеблированную квартиру, почти нет. Сейчас в Витебске предлагают в аренду много квартир и комнат с мебелью. Если хозяева хотят быстрее сдать жилье, надо выполнить минимальные условия: оно должно быть чистым, оборудованным холодильником, телевизором, стиральной машиной.

Прогноз: что ждет рынок недвижимости

В ближайшее время появится еще больше вариантов на рынке арендного жилья, так как заканчивается учебный год у студентов. Соответственно, стоимость таких комнат и квартир немного упадет.

Кроме того, Борис Авлуков прогнозирует небольшой рост цен на покупку-продажу квартир:

— Полагаю, до конца нынешнего года цены на недвижимость в Витебске могут вырасти, максимум, на 5 тысяч долларов. В общем, недвижимость сегодня — не худший вариант для сохранения сбережений.