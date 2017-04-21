|
Охранник столичного магазина оплатил покупки на AliExpress забытой банковской карточкой
22.04.2017 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Охраннику столичного магазина передали на хранение потерянную банковскую карту, а он оплатил ей покупки на Aliexpress. Владелица карты обратилась с заявлением в милицию,
Женщина покупала продукты в магазине по улице Связистов в Минске. Рассчитавшись своей банковской карточкой, она не заметила, что уронила ее возле кассы и ушла домой. Обнаружив на следующий день пропажу, покупательница обратилась к сотрудникам магазина. Карточка действительно была утеряна в магазине и, после удостоверения личности, была возвращена законной владелице, только на балансе не хватало более 300 рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что хищение денежных средств с банковской карточки совершил охранник магазина, которому передали карточку на хранение. Денежные средства были списаны с нее при оплате товаров на сайте AliExpress, так как при оформлении там покупки не требуется ввод PIN-кода и достаточно данных, которые имеются на лицевой стороне карты, которые охранник магазина благополучно и переписал», — рассказали в милиции.
Действия охранника квалифицируются по ч.1 ст. 212 Уголовного Кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники). Санкция данной части статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Денежные средства были списаны с нее при оплате товаров на сайте AliExpress, так как при оформлении там покупки не требуется ввод PIN-кода и достаточно данных, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии