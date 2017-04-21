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Охранник столичного магазина оплатил покупки на AliExpress забытой банковской карточкой

22.04.2017 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Охраннику столичного магазина передали на хранение потерянную банковскую карту, а он оплатил ей покупки на Aliexpress. Владелица карты обратилась с заявлением в милицию, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Женщина покупала продукты в магазине по улице Связистов в Минске. Рассчитавшись своей банковской карточкой, она не заметила, что уронила ее возле кассы и ушла домой. Обнаружив на следующий день пропажу, покупательница обратилась к сотрудникам магазина. Карточка действительно была утеряна в магазине и, после удостоверения личности, была возвращена законной владелице, только на балансе не хватало более 300 рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что хищение денежных средств с банковской карточки совершил охранник магазина, которому передали карточку на хранение. Денежные средства были списаны с нее при оплате товаров на сайте AliExpress, так как при оформлении там покупки не требуется ввод PIN-кода и достаточно данных, которые имеются на лицевой стороне карты, которые охранник магазина благополучно и переписал», — рассказали в милиции.

Действия охранника квалифицируются по ч.1 ст. 212 Уголовного Кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники). Санкция данной части статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Денежные средства были списаны с нее при оплате товаров на сайте AliExpress, так как при оформлении там покупки не требуется ввод PIN-кода и достаточно данных, которые...

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