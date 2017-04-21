На улице Калинина, 79, в Бресте (микрорайон «Киевка») продолжаются строительные работы. Снаружи двухэтажного здания рабочие выполняют термоизоляцию. Площадка вокруг него расчищается и выравнивается для последующего благоустройства. Груды чернозема вот-вот будут вывезены. Журналисты «Вечерки» обратили внимание, что по краю участка (ближе к расположенному рядом костелу Богоматери) строители сохранили плодовые деревья: старые яблони, груши и вишни. Правда, зацвести они еще не успели. В следующем году, как обещают строители, весеннее цветение уже не будет контрастировать со строительным мусором, пишет «Вечерний Брест».





Хоспис в высокой степени готовности, работы идут по графику. Поэтому на стройплощадке не ощущается никакой нервозности и излишней суеты. «Объект запланирован к вводу в 2018 году, — поясняет Александр Шишлюк — директор фирмы-генподрядчика ЧУП „Стройуспех“. — Но при дополнительном финансировании мы в состоянии без особого напряжения завершить строительно-монтажные работы уже до конца текущего года».

На этот год запланировано освоение 1 миллиона рублей, из них порядка 450 тысяч рублей уже освоено. А всего для завершения объекта требуется еще 800 тысяч рублей.

«На совещании в горисполкоме принято решение на имеющиеся средства к концу лета выполнить все наружные работы, и только потом мы приступим к чистовой отделке внутри помещений, — говорит главный инженер Александр Гриченок. — Останется оснастить хоспис медицинским оборудованием».

Хоспис, рассчитанный в первую очередь на тяжелых онкологических больных, занимает около 1700 кв. м. Реконструированное здание бывшего детского сада изменилось до неузнаваемости. Сохранены только стены и перекрытия. За счет такой же двухэтажной пристройки здание увеличилось практически в два раза. На первом этаже разместятся приемный покой и палаты для больных, на втором — палаты и административные помещения. Учтены все санитарные нормы для медицинского учреждения по оказанию паллиативной помощи. Для больных создаются условия, приближенные к домашним, не только в просторных палатах. Проектом предусмотрены блоки помещений для отдыха, молитвенная комната, гостевые комнаты для круглосуточного пребывания иногородних родственников. Найдется место для волонтеров и представителей общественных организаций.

Сейчас внутри здания заканчиваются штукатурные работы. Выполнено в основном устройство электрической части, автоматики и сантехники.

Посильную помощь оказывают городские службы. «Брестводоканал» на безвозмездной основе взялся проложить наружный водопровод, ДЭП — ливневку, а «Брестские электросети» обещают поставить трансформаторы.

Это не единственный пример подобного участия в строительстве социально значимого объекта. В апреле 2016 года открыт благотворительный счет в Брестской областной организации Общества Красного Креста. На него также поступают средства, пусть и не столь значительные.

Наши партнеры из города-побратима Равенсбурга готовы поучаствовать в приобретении медицинского оборудования для брестского хосписа. Как рассказал «Вечерке» председатель городского Совета депутатов Николай Красовский, речь идет в первую очередь о наркозно-дыхательной аппаратуре, функциональных кроватях для больных, предметах ухода, одноразовой одежде и мебели.

Как справедливо заметил собеседник, если город в непростом финансовом году изыскал 1 млн руб на строительство хосписа, он будет сдан в эксплуатацию не позднее 2018 года. Но значение простого человеческого участия и сострадания еще никто не отменял.