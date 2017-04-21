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Лукашенко работает на стройке Центра подготовки по художественной гимнастике
22.04.2017 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника работает на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который возводится на проспекте Победителей в Минске.
Глава государства в составе бригады выполняет работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии.
В строящемся здании центра предусмотрены четыре тренировочных зала, залы хореографии, разминки, зал аэробики, тренажерный. Кроме того, предусмотрены помещения медико-восстановительной направленности (бассейн, медицинские, массажные кабинеты), а также административно-бытового назначения.
На строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике работают четыре бригады, в составе которых чиновники, спортсмены, тренеры.
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Глава государства в составе бригады выполняет работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии.
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