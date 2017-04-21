МИНСК, 22 апр — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в субботу участвует в посадке леса на территории Драчковского лесничества Смолевичского лесхоза в Минской области. Вместе с главой правительства саженцы сосен и берез высаживали первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и вице-премьер Михаил Русый, работники Аппарата Совета Министров.



© Sputnik Александр Кряжев Республиканский субботник пройдет сегодня в Беларуси

В субботу в Беларуси проходит Республиканский субботник, в котором принимают участие как рядовые граждане, так и руководство страны.

Руководство и работники аппарата правительства высаживали лес на участках, пострадавших от урагана, который в июле 2016 года срывал крыши с домов и валил деревья.

Министр лесного хозяйства Михаил Амельянович в докладе Кобякову напомнил, что ураган, прошедший по территории Беларуси 12-13 июля 2016 года, стал причиной самых масштабных разрушений в истории лесного хозяйства страны: погибло 4,6 миллионов кубометров древесины. При этом львиная доля — более 80% — погибших лесных насаждений пришлось на леса Минской области. Смолевичский лесхоз, где работает на субботнике руководство правительства, в числе наиболее пострадавших.

Между тем в настоящее время работы по ликвидации последствий стихии практически завершены.

"Работы, связанные с ликвидацией последствий урагана, практически завершены. Остались только самые труднодоступные участки в болотистой местности, куда сложно добраться, но и там работы завершаются", — цитирует премьер-министра агентство БелТА.

Кобяков также заметил, что участие в субботнике, которое предполагает смену деятельности, крайне полезно.