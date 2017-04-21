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Правительство сажало березы и сосны в Смолевичском лесхозе
22.04.2017 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в субботу участвует в посадке леса на территории Драчковского лесничества Смолевичского лесхоза в Минской области. Вместе с главой правительства саженцы сосен и берез высаживали первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и вице-премьер Михаил Русый, работники Аппарата Совета Министров.
© Sputnik Александр Кряжев
В субботу в Беларуси проходит Республиканский субботник, в котором принимают участие как рядовые граждане, так и руководство страны.
Руководство и работники аппарата правительства высаживали лес на участках, пострадавших от урагана, который в июле 2016 года срывал крыши с домов и валил деревья.
Министр лесного хозяйства Михаил Амельянович в докладе Кобякову напомнил, что ураган, прошедший по территории Беларуси 12-13 июля 2016 года, стал причиной самых масштабных разрушений в истории лесного хозяйства страны: погибло 4,6 миллионов кубометров древесины. При этом львиная доля — более 80% — погибших лесных насаждений пришлось на леса Минской области. Смолевичский лесхоз, где работает на субботнике руководство правительства, в числе наиболее пострадавших.
Между тем в настоящее время работы по ликвидации последствий стихии практически завершены.
"Работы, связанные с ликвидацией последствий урагана, практически завершены. Остались только самые труднодоступные участки в болотистой местности, куда сложно добраться, но и там работы завершаются", — цитирует премьер-министра агентство БелТА.
Кобяков также заметил, что участие в субботнике, которое предполагает смену деятельности, крайне полезно.
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Руководство страны, а также сотрудники государственных и других учреждений участвуют в Республиканском субботнике.
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