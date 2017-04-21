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Глава Минздрава на субботнике переквалифицировался в отделочника

22.04.2017 13:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Сотрудники Министерства здравоохранения Беларуси приняли участие в республиканском субботнике — министерские работники трудились в Минске на строительстве корпуса медуниверситета.

Субботник 22 апреля проходит по всей республике: сотрудники предприятий и ведомств  традиционно занимаются уборкой территорий, а также участвуют в строительных работах на различных объектах, в том числе социальных.

"Работники Министерства здравоохранения во главе с руководителем ведомства Валерием Малашко работают сегодня на строительстве нового учебного корпуса Белорусского медицинского университета", — сказали в пресс-службе Минздрава.

Судя по фотоотчету, Малашко с коллегами занимались на объекте отделочными работами, в частности монтажом гипсокартонных плит на стены помещений нового корпуса главного медицинского вуза страны.

Как ранее сообщал Sputnik, в текущем году половину вырученных на субботнике средств оставят в областных исполкомах и Мингорисполкоме, еще половину перечислят в Минфин. Часть средств затем будет направлена на реконструкцию историко-культурных ценностей Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Малашко с коллегами занимались на объекте отделочными работами, в частности монтажом гипсокартонных плит на стены помещений нового корпуса главного медицинского...

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