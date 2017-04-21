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Большие выходные: на границах стоят очереди на выезд

22.04.2017 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Очереди легковых автомобилей образовались в субботу в ряде пунктов пропуска на белорусско-литовской, белорусско-польской и белорусско-украинской  границах.

Большие выходные: на границах стоят очереди на выезд
© Sputnik Алексей Куденко
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По состоянию на 14.00 самая большая очередь из легковых автомобилей была зафиксирована в пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе. Здесь возможности пересечь границу ожидают 130 автомобилей. На польском направлении стоят машины в ПП "Берестовица"(65) и в "Брузгах" (43).

На литовском направлении большое скопление легковых автомобилей наблюдается лишь в пункте пропуска "Каменный лог". Здесь своей очереди на выезд ожидают 80 авто. 15 машин стоит и в ПП "Лоша".

На украинском направлении очередь на выезд есть только в пункте пропуска "Мокраны", здесь стоят 40 легковых машин.

В Беларуси с 22 по 25 апреля нерабочие дни. Не исключено, что большие очереди на границе образовались из-за желания граждан страны провести импровизированные каникулы за пределами республики.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В "Каменном логе" белорусско-литовской границы своей очереди на выезд ожидают 80 легковых автомобилей, а в пункте пропуска "Брест" на выезд в Польшу стоят 130 авто.

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