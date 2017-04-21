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Вице-премьер Жарко подвел итоги субботника: в бюджет перечислят более 7 млн рублей

22.04.2017 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Вице-премьер Василий Жарко подвел предварительные итоги республиканского субботника, который проходит в Беларуси 22 апреля. Всего в субботнике приняло участие более 3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.


Фото: пресс-служба правительства

«Субботник прошел организованно. По данным на 12.00, в нем приняли участие более 3 млн наших граждан. Денежных средств, предварительно, будет перечислено более 7 млн рублей. Эти цифры больше, чем в 2016 году», — подчеркнул вице-премьер.

Василий Жарко напомнил, что субботник проводился и на рабочих местах, и на объектах историко-культурного наследия, и в парках, и в населенных пунктах. «Часть средств (50%) остается в распоряжении Минфина, остальные деньги — в распоряжении облисполкомов. И они будут направлены на укрепление материально-технической базы центров детского творчества, на реконструкцию и восстановление объектов историко-культурного наследия, создание субъектов инновационной деятельности, ремонт, восстановление и подготовку к летнему сезону оздоровительных детских лагерей», — пояснил он.

Заместитель премьер-министра рассказал, что сам принял участие в посадке аллеи в Центральном ботаническом саду. «Проведение субботника — это хорошая традиция, которая сохранена с советских времен. Она не только сохранена, но и развивается, и, конечно, это объединяет белорусов», — резюмировал Василий Жарко.

 
 
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Всего в субботнике приняло участие более 3 млн человек.

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