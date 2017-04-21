Жители Беларуси вышли в свой выходной благоустраивать дворы, парки и скверы. В субботнике принял участие и президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Глава государства и в этот раз не изменил своей традиции. Александр Лукашенко поработал в составе строительной бригады. Он бетонировал монолитные полы в Центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Вместе с главой государства трудились и спортсмены, и тренеры. Это будет современный комплекс. Его откроют в 2018 году.

Глава белорусского сената тоже на день стал строителем. Михаил Мясникович трудился на возведении центра биотехнологий Института микробиологии. Он пообщался с прессой прямо на стройплощадке. Но всего пару минут - от слов сразу приступил к делу.

«Это стало уже хорошей традицией. Замечательно, когда люди занимаются физическим трудом, помогают, обеспечивая развитие предприятия, наводя порядок», - отметил Михаил Мясникович.