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Президент на субботнике бетонировал полы в зале хореографии

22.04.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу работает на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в Минске, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент на субботнике бетонировал полы в зале хореографии
© Sputnik / Виктор Толочко
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В субботу в Беларуси проходит Республиканский субботник, участие в котором приняли более 3 млн белорусов, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко. 

Бригада президента занята на бетонировании монолитных полов в залах хореографии.

Перед началом работы президенты доложили о ходе строительства Центра. Первоначальный проект был пересмотрен и скорректирован в пользу более бюджетного варианта.

Однако все самое необходимое для подготовки спортсменов по художественной гимнастике будет реализовано.

Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года.

"Все должно быть функционально, ничего лишнего", — подчеркнул  президент.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы государства, строящийся Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике должен быть функциональным, ничего лишнего.

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