МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу работает на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в Минске, сообщили в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Правительство сажало березы и сосны в Смолевичском лесхозе

В субботу в Беларуси проходит Республиканский субботник, участие в котором приняли более 3 млн белорусов, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Бригада президента занята на бетонировании монолитных полов в залах хореографии.

Перед началом работы президенты доложили о ходе строительства Центра. Первоначальный проект был пересмотрен и скорректирован в пользу более бюджетного варианта.

Однако все самое необходимое для подготовки спортсменов по художественной гимнастике будет реализовано.

Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года.

"Все должно быть функционально, ничего лишнего", — подчеркнул президент.