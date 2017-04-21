|
Президент на субботнике бетонировал полы в зале хореографии
22.04.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу работает на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в Минске, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
В субботу в Беларуси проходит Республиканский субботник, участие в котором приняли более 3 млн белорусов, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко.
Бригада президента занята на бетонировании монолитных полов в залах хореографии.
Перед началом работы президенты доложили о ходе строительства Центра. Первоначальный проект был пересмотрен и скорректирован в пользу более бюджетного варианта.
Однако все самое необходимое для подготовки спортсменов по художественной гимнастике будет реализовано.
Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года.
"Все должно быть функционально, ничего лишнего", — подчеркнул президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению главы государства, строящийся Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике должен быть функциональным, ничего лишнего.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии