Во время республиканского субботника сотрудники Министерства образования посадили несколько сотен деревьев серебристого клена. В фонд мероприятия они уже перечислили 1400 рублей. Эти деньги в том числе пойдут на подготовку к сезону детских-оздоровительных лагерей.





В 10.00 утра возле учебно-опытного предприятия «Щемыслица» БГУ, которое находится за МКАДом, остановился автобус. Из него выходят сотрудники министерства образования. Стиль одежды под стать мероприятию — теплые спортивные куртки. У некоторых на ногах — резиновые сапоги.



Более 30 сотрудников Министерства образования во время субботника высаживали деревья.

Сегодня они планируют высадить здесь несколько сотен саженцев серебристого клена. И хотя с утра зарядил дождь, сотрудники ведомства говорят, что настроение все равно оптимистичное.

— Смущала погода с утра, но когда влились в работу, настроение поднялось в разы, — рассказывает Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования.



Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования

Он говорит, что поработать в такой день еще больше мотивирует осознание, что «каждый мужчина в этой жизни должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево».

— Действительно, интересно поработать физически, когда ты каждый день в офисе с бумагами решаешь важные проблемы. А еще более приятно осознавать, что эти деревья потом пересадят, и они будут радовать нас в городе, — отмечает он.



Министр образования Игорь Карпенко (слева), а рядом с ним с саженцами в руках — первый заместитель министра Вадим Богуш

«Щемыслица» поставляет саженцы и рассаду цветов для благоустройства Минска, высаженные сегодня клены осенью 2018 года перевезут в город.



Учебно-опытное предприятие «Щемыслица» БГУ. Здесь в том числе выращивают декоративные деревья, кустарники и многолетние цветы.

Сегодня представители ведомства, всего около 120 человек, работают на трех объектах. Больше 30 человек во главе с министром образования Игорем Карпенко, его первым заместителем Вадимом Богушем, заместителями Раисой Сидоренко и Сергеем Рудым — в «Щемыслице». Вторая группа из 30−40 человек — в санатории-профилактории БНТУ «Политехник» на берегу Минского моря убирают листья. Остальные сотрудники ведомства занимаются уборкой на рабочих местах.





Игорь Карпенко выкапывает лопатой яму для саженца, примеряет дерево и говорит, что нужно сделать ее еще немного глубже, чтобы корням было удобнее. Дерево фиксируют — министр засыпает корни землей. Меньше чем за десять минут он высаживает два серебристых клена.



Министр образования Игорь Карпенко не скрывает, что в свободное время любит поработать на даче.

Говорит, что для посадки деревьев погода сегодня «еще нормальная», саженцу нужно время, чтобы устояться, а когда станет потеплее, клен пойдет в рост.



Сегодня во время субботника министр образования Игорь Карпенко вместе с коллегами высаживал серебристый клен.

Министр уверен, что «физическая нагрузка — это лучший отдых», и не скрывает, что в свободное время любит иногда «покопаться в земле»:

— У супруги дом есть в Дзержинском районе, мы там тоже иногда что-то садим, тепличка небольшая есть.





Он рассказывает, что всегда принимал участие в субботниках — когда работал в педагогическом университете, был депутатом и заместителем председателя Мингорисполкома.

— Идея проводить субботник — позитивная, потому что средства от него кроме всего прочего пойдут и на подготовку детских-оздоровительных лагерей. Для нашей системы это очень важно, — говорит он.

Санаторий-профилакторий БНТУ «Политехник» выбрали как одно из мест для субботника, так как летом там впервые организуют оздоровительный лагерь для детей.

— Студенты будут на каникулах, а оздоровить детишек возможность есть: там и база, и территория, и свежий воздух, — отмечает министр.





Меньше чем за час сотрудники министерства посадили сотню деревьев и пошли за новыми саженцами. В это время на улице уже начался град — но и он никого не испугал.

— Если копнуть в историю, то белорусы многие важные общественно значимые вопросы решали талакой, — говорит Игорь Карпенко об идеологическом замысле таких мероприятий. — Это тоже форма субботника. Когда в деревне женились молодые люди, им за день строили хату, и они в нее въезжали. Это, наверное, дорогого стоит. Вся деревня собирались и строила эту хату.



