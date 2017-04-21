﻿ Отголоски деноминации: белорусы продолжают получать "странную" сдачу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отголоски деноминации: белорусы продолжают получать "странную" сдачу

22.04.2017 18:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Граждане Беларуси продолжают получать в торговых объектах республики в качестве сдачи иностранные монеты, очередные два гроша банка Польши получил житель Барановичей на местном рынке.

Отголоски деноминации: белорусы продолжают получать "странную" сдачу
© Sputnik/
Электронный обменник, выдающий купюры и монеты, появился в Минске

Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года, в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года денежные знаки образца 2000 года больше не принимаются в качестве наличного платежного средства. Впервые с советского периода в Беларуси в прошлом году начали применяться металлические деньги.

Как рассказал Sputnik житель районного центра, монету достоинством 2 гроша банка Польши он получил при расчете на местном рынке. При этом, как предполагает мужчина, польские деньги ему дали вместо 10 белорусских копеек.

Как ранее неоднократно сообщали граждане Беларуси в социальных сетях, в торговых объектах республики в качестве сдачи могут выдать не только монеты СССР, но и сопредельных государств — вышедшие из обращения литы и латы, а также металлические евроценты.

После деноминации и в Национальном банке Беларуси, и в правоохранительных органах предупреждали граждан, чтобы они внимательнее относились к новым деньгам, поскольку в первое время могут иметь случаи хождения не только подделок, но и настоящих платежных средств — монет, но иностранных.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ранее неоднократно сообщали граждане Беларуси в социальных сетях, в торговых объектах республики в качестве сдачи могут выдать не только монеты СССР, но и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Талака - тоже форма субботника". Как сотрудники Министерства образования клены сажали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика