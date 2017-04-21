МИНСК, 22 апр — Sputnik. Граждане Беларуси продолжают получать в торговых объектах республики в качестве сдачи иностранные монеты, очередные два гроша банка Польши получил житель Барановичей на местном рынке.

Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года, в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года денежные знаки образца 2000 года больше не принимаются в качестве наличного платежного средства. Впервые с советского периода в Беларуси в прошлом году начали применяться металлические деньги.

Как рассказал Sputnik житель районного центра, монету достоинством 2 гроша банка Польши он получил при расчете на местном рынке. При этом, как предполагает мужчина, польские деньги ему дали вместо 10 белорусских копеек.

Как ранее неоднократно сообщали граждане Беларуси в социальных сетях, в торговых объектах республики в качестве сдачи могут выдать не только монеты СССР, но и сопредельных государств — вышедшие из обращения литы и латы, а также металлические евроценты.

После деноминации и в Национальном банке Беларуси, и в правоохранительных органах предупреждали граждан, чтобы они внимательнее относились к новым деньгам, поскольку в первое время могут иметь случаи хождения не только подделок, но и настоящих платежных средств — монет, но иностранных.