Деревни Корытница и Мотевичи находятся друг от друга всего в двух километрах. Между местечками — проселочная дорога, местами затопленная, идущая через почти пущанский лес. Но видно, что по ней уже давно не ездят машины. В соседнюю деревню жители добираются окружными путями. Вместо того, чтобы преодолеть по прямой два километра, сельчане вынуждены делать круг в 40 километров в одну сторону. Все потому, что раньше два местечка связывал деревянный мост, а сейчас разделяет Неман.





На правом берегу — Мотевичи, на левом — Корытница. В феврале 2016 года единственную переправу в округе смыло водой. Местные говорят, что так и не приспособились к жизни без моста. Для сельчан из Корытницы оказалась закрыта дорога до остановки — идти на транспорт приходится намного дольше, а чтобы попасть в сельсовет, надо преодолеть 40 километров. Жители Мотевичей оказались отрезанными от леса, куда традиционно ходили за грибами и ягодами. В общем, жить без моста стало тяжелее. Ведь постоянную переправу здесь ждали давно.

Сторожилы помнят, что когда-то через реку коров переправляли на маленьком пароме, потом был понтонный мост и наконец построили деревянный .

— Раней як яно было… Спачатку паміж весак хадзіў паром — кароў туды вазілі - там жа лугі заліўныя, сенакос. Потым зрабілі пантоны. А ўжо потым драўляны мост. Як мы радаваліся! На тым беразе — грыбныя месцы. У сезон — колькі машын прыязджала, а зараз нікога няма, — бабушка Анна, сидя на завалинке, вспоминает старые времена и говорит, что и коров уже в деревне нет, а половину домов выкупили дачники, которые в Мотевичи приезжают на машинах. — Што ім да маста? А я вось сяджу тут, магла б у лес схадзіць ці да знаёмай у тыя вёскі, пакуль жывыя, але ж не магу.





С мостом получилось обидно. Сообщение между двумя деревнями было здесь давней проблемой. Дело в том, что Корытница — единственная деревня Лидского района на левом берегу Немана, и там же находятся заливные луга местного СПК.

С речным сообщением местным жителям не везло. Сначала затонуло понтонное сооружение. Часть его несколько лет красовалась посреди реки, превратившись в своеобразный остров и заросло травой, а часть — затонула. В 2013 году русло реки от препятствия освободили военные.





Жители долго просили местные власти организовать сообщение между крохотными населенными пунктами. В конце концов, в 2014 году за дело взялся сейчас уже бывший председатель СПК «Песковцы», решил построить добротный деревянный мост и разом разобраться с проблемой. Подрядчиком выступил Пинский мостостроительный отряд МЧС. Цена моста на тот момент составила около 650 миллионов рублей «старыми». Гарантия на мост — м5 лет. Длина его — 76 метров, ширина — 4,20 метра, грузоподъемность — до 40 тонн. Несущие сваи вбивались в дно реки на глубину трех с половиной метров. Перед сваями установили ледорезы. Мост нужен был еще и потому, что у местного хозяйства на левом берегу Немана почти 300 гектаров сенокоса. Машинам приходилось делать крюк почти в 100 километров, чтобы вывезти сено с полей.



Фото: tutgrodno.com

Но, увы, мост прослужил недолго.

— В первый год взрывали лед, вроде бы повредили один ледорез, но мост выстоял. А на следующий год его просто смыло. Лед шел сверху, и переправу нашу снесло, — вспоминает один из местных жителей Корытницы. — А сейчас, чтобы съездить в сельсовет, надо наворачивать столько километров по дорогам. Ехать через Орлю, ведь ближайший мост как раз там. Ладно мне — могу выйти и пойти, где на автобусе, где на машине, а старому человеку? Вот я оформляю прописку у мамы. Так и ее надо везти в сельсовет. Или специалистам сюда ехать. Да кто ж поедет? Все сами. Значит, надо искать машину. А тут 20 человек живет — одни старики. В соседней деревне на этом берегу — еще 30. Вот и кукуем. Хорошо, что сейчас разрешили скорой и врачам с Дятловского района приезжать, а раньше так вообще гамон был, пока скорая доедет из Белицы…















































Сейчас Корытницу обслуживают автолавки, врачи и почта из Дятловского района. Да и саму деревню хотят передать этому району. Идею уже несколько лет «продвигают» сельчанам, но многие отказываются, привыкли к прежнему административному делению, и просят вернуть мост обратно — чтобы было удобнее. Однако денег в местном бюджете нет. Да и экономически, говорят, не очень выгодно строить новую переправу через реку.

— Сейчас мы изучаем мнение местного населения по поводу вхождения Корытницы в Дятловский район. Географически и экономически для этого населенного пункта это будет выгоднее. До Белицы людям надо добираться дольше, а ближайший сельсовет Дятловского района в селе Поречье находится в 12 километрах от деревни. До самого же Дятлово — 23 километра, где есть и больница районного масштаба со специалистами узкого профиля, и поликлиника, и магазины. По последним данным, в деревне зарегистрировано 38 человек. Большинство все-таки не против перейти в Дятловский район. Что касается моста, то строить его нецелесообразно. Ведь Неман — это не маленький ручеек, конструкция должна быть надежной. Конечно, очень жаль, что с предыдущей переправой так получилось, — рассказали в Белицком сельсовете.

Жители Мотевичей своих соседей с того берега, конечно, жалеют. Жизнь в оторванной от цивилизации деревне потихоньку замирает — в старых домах остались преимущественно старики. Мотевичи по сравнению с Корытницей выглядят намного веселее — многие дома выкупили городские, на сельских улицах то тут, то там идет стройка, что дает надежду на то, что эта деревня будет жить. Но уже без моста.