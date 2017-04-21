Александр Лукашенко 21 апреля, обращаясь к народу и парламенту , уделил внимание и теме образования. Во время субботника министр образования Игорь Карпенко ответил на вопросы TUT.BY о новой программе для школы, учебниках и начале учебного дня с 9 часов утра.



Министр образования Игорь Карпенко во время субботника 22 апреля на территории учебно-опытного предприятия «Щемыслица» БГУ

«Есть норма, что занятия должны начинаться не позже 9 часов утра»

— Как вы считаете, нужно ли менять программу в школе и что делать с учебниками и началом учебного дня?

— В санитарных нормах у нас записано, что занятия должны начинаться не позже 9 часов утра. Школы выбирают более гибкий график, потому что работают в две смены. И важно, чтобы вторая смена не заканчивалась очень поздно.

Есть школы, в которые детей подвозят, малокомплектные школы… Если дорога до них занимает определенный промежуток времени, не начнешь же с 5 или 6 часов утра подвозить детей. Есть малокомплектные школы, где реально так (в 9 утра. — Прим. TUT.BY) начинать работу.

На мой взгляд, школы должны гибко выстроить эту систему вместе с родителями, посмотреть, как это грамотно сделать. Как правило, школы начинают работать с 8.30, некоторые с 8 часов. Это все связано с организацией учебного процесса.

— У некоторых родителей рабочий день начинается не в 9 утра, у кого-то и в 8… Что делать, если вдруг учебный день начнется с 9?

— Давайте не будем пока будоражить родительскую общественность. Давайте это все немного проанализируем. Такое поручение уже дали.

Здесь надо очень грамотно соотнести интересы и детей, и родителей, и учителей и в целом общества. Мы все-таки посмотрим, проанализируем, с управлениями образования посоветуемся и примем определенное оптимальное решение. Вводить сегодня или не вводить начало учебного дня с 9 часов в каждой школе? Здесь, наверное, надо подойти индивидуально и посмотреть, как это грамотнее и лучше сделать.

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«К 1 сентября школьные программы подкорректируем»

— А что по поводу школьных программ?

— Надо понимать, что знания меняются, это системный процесс, который идет постоянно. И мы над программой постоянно работаем. Каждый год их анализируем и смотрим. То, что вчера говорил глава государства, — это оправдано. Действительно, надо уделить серьезное внимание и посмотреть, насколько ученики адекватно воспринимают учебный материал. Это своеобразная апробация, обратная связь, которую мы получаем от ученика и родителя.

То, что дано поручение до 1 сентября посмотреть еще раз программы и вернуться к ним, мы этот процесс запустили. Он идет. Мы к 1 сентября, безусловно, подкорректируем программы. У нас работают несколько мониторинговых групп, которые смотрят, насколько учебники соответствуют учебным программам, есть ли какие-то проблемы, связанные с тем, чтобы в дальнейшем написать учебники, насколько тесты, которые будут сдавать абитуриенты в этом году при поступлении, соответствуют школьным программам и учебникам.

Мы планировали около 259 учебников либо переиздать, либо изменить. В прошлом году ряд учебников издали, в этом году около 40 издадим. Но мы думали, что этот процесс продлится до 2020 года. Поручение главы государства — ускориться.

Вчера мы уже провели совещание со всеми заинтересованными, включая наш Национальный институт образования. Дано поручение продумать, как нам более интенсивно наладить эту работу. Я думаю, что в ближайшее время мы еще обсудим предложения, которые нам готовит Академия наук и поговорим с авторскими коллективами, которые пишут учебники. В эти коллективы мы обязательно подключаем учителей-практиков, в том числе и из регионов, учителей-методистов, учителей высшей категории. Тех, кто по этим учебникам не один год работает, знает все сложности и проблемы.

То, что вчера глава государства говорил по поводу учебников по математике… Мы еще раз вернемся к этому вопросу. В России, например, по некоторым предметам есть несколько учебников. Они на выбор. Вместе с тем мы еще раз проанализируем учебники по математике: насколько они соответствуют потребностям не только школьников и родителей, но и нашего общества. Мы же школьника не просто учим, мы готовим его к выходу в самостоятельную жизнь.

Еще сегодня важно посмотреть, как у нас выстроена профориентационная работа. Например, мы задумываемся над тем, что, может быть, школьнику старших классов — 10 и 11 класс — предложить по желанию освоить минимальную программу профтехобразования.

— Раньше так и было.

— Раньше были УПК (учебно-производственные комбинаты. — Прим. TUT.BY), их упразднили и функции передали профтехобразованию. Но система профтехобразования пока еще не достаточно развернулась в этом направлении. Вот как раз тут надо попытаться соединить общее среднее образование с профтехобразованием. Эту программу мы разработали, она рассчитана на два года и состоит из приблизительно 528 часов. Где-то она уже работает, но не везде. Мы хотим ребятам на выбор предложить освоить какие-то профессии, приобрести какие-то навыки.

Мы делали опрос родителей, многие неплохо воспринимают эту позицию. В шестой школьный день у нас проходят экскурсии для школьников, где они могут познакомиться с теми или иными профессиями. Ребята задавали вопросы о том, что хотели бы приобрести какие-то навыки, допустим, плиточника, бетонщика, токаря, фрезеровщика… Один парень собирался поступать в БНТУ и сказал, что неплохо, если будущий инженер-строитель будет знать, чем занимаются рабочие, с которыми он может соприкасаться по работе.

Получив профтехобразование, школьник сможет продолжить учебу, и эти часы ему зачтутся при получении диплома. Если не захочет, то просто получит свидетельство, что у него есть определенные навыки, и с этим документом его уже смогут взять на работу.

— Но школьную программу сделают более простой?

— Если ребенок не знает, как решается квадратное уравнение, это не значит, что его не надо изучать. Наверное, тут есть свои нюансы. Но вместе с тем надо, чтобы учебник был доступный, чтобы учащийся даже с родителями, если он пропустил какую-то тему, мог самостоятельно какие-то вещи наверстать. Образовательный процесс должен быть выстроен методически грамотно.

Многое зависит от учителя: как он ведет урок, насколько он успевает проанализировать, как ребята поняли тот или иной материал. Где-то кому-то нужно уделить дополнительное внимание, если кто-то что-то не понял. Кто-то быстро схватывает, кто-то чуть медленнее. Важно, чтобы учитель эти вещи тоже регулировал. Это персонализация образовательного процесса. Опытные учителя этим владеют. Сложнее молодым учителям, которые только приходят. Поэтому нужно обратить внимание на подготовку педагогов.

— Правильно я понимаю, что учеба станет более ориентированной на практику?

— Да, мы это записали в новой редакции «Кодекса об образовании». Будет понятие «примерный учебный план и программа». И на основании нее вуз будет без бюрократических процедур создавать свои программы, включая программы подготовки у потенциальных работодателей и заказчиков кадров. Они смогут влиять на содержание этой программы. Здесь мы приветствуем совместные лаборатории, кафедры, которые могут открываться на производстве. Такие примеры уже есть. Это и технопарки. Сейчас в Гродно завершим его создание. Затем практически в каждом регионе при вузе у нас появится система технопарка, где студенты смогут приобретать навыки будущей профессии.

«Искусственно мы не можем сегодня закрыть вузы»

— Много вузов у нас?

— У нас 51 вуз, 9 из них — частные. Потребности подготовки кадров с высшим образованием должны исходить из потребностей реального сектора экономики. На Президиуме Совета министров мы недавно рассматривали вопрос, как нам изменить подходы к формированию заказа кадров. Наверное, неправильно, что Министерство образования сегодня является в определенной степени главным — и как заказчик кадров, и в плане подготовки кадров. Мы не можем сегодня знать все будущие потребности рынка труда и перспективы развития экономики. Поэтому мы переориентировались. Здесь главную роль будут играть Министерство труда и социальной защиты вместе с министерствами экономики и образования. Мы создали рабочую группу, которая должна определить новые концептуальные подходы к прогнозированию в плане подготовки кадров.

— От этого будет зависеть, сколько человек будут принимать на учебу?

— Да. Но у нас пик количества студентов был в 2011 году — 445 тысяч.

— Это тех, кто поступил?

— Тех, что учились в вузах. В этом учебном году в вузах у нас учатся 313 тысяч человек. То есть идет сокращение.

Мы регулируем цифру приема. У нас есть такие полномочия совместно с Министерством экономики и Министерством труда и соцзащиты. Сегодня важно, чтобы цифры приема соответствовали потребностям организаций, которые заказывают кадры. Но и работодатели должны не только брать специалистов, но и создавать условия, чтобы те закрепились на местах. Должны быть не только работа и зарплата, но и социальный пакет.

— То есть количество вузов в Беларуси не изменится?

— Искусственно мы не можем сегодня закрыть вузы. Но будем регулировать специальности, цифры приема. Если, допустим, тех же юристов и экономистов у нас переизбыток, то там будет меньше набор. Если есть потребность в химико-биологическом направлении, нужны медики, инженеры — там прием будет увеличивать.

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