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"Наша музыка - не для пропаганды". Музыканты добились удаления с YouTube фильма БТ о "Белом легионе"
22.04.2017 19:57 — Новости Общества | Tut.by
По требованию белорусских музыкантов из группы Irdorath сервис Youtube удалил
Один из основателей группы Владимир рассказал «
— Мы сваю музыку ніколі не асацыявалі з палітыкай, а тым больш з дзяржпрапандай. Тым больш пад такім кантэнтам мы б ніколі не падпісаліся. <…> Наша музыка там гучаць не павінна, і нашага імя там быць не павінна.
Авторские права на использованную композицию принадлежат Надежде, идейной вдохновительнице группы Irdorath — именно она подала жалобу. Однако судиться сБТ музыканты не собираются.
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"Наша музыка - не для пропаганды". Музыканты добились удаления с YouTube фильма БТ о "Белом легионе"
Музыканты пожаловались на телеканал, так как тот без разрешения использовал их композицию.
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