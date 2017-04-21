По требованию белорусских музыкантов из группы Irdorath сервис Youtube удалил фильм Белтелерадиокомпании «Белый легион чёрных душ».



Скриншот YouTube

Один из основателей группы Владимир рассказал « Радыё Свабода », что музыканты пожаловались на телеканал, так как тот без разрешения использовал их композицию.

— Мы сваю музыку ніколі не асацыявалі з палітыкай, а тым больш з дзяржпрапандай. Тым больш пад такім кантэнтам мы б ніколі не падпісаліся. <…> Наша музыка там гучаць не павінна, і нашага імя там быць не павінна.

Авторские права на использованную композицию принадлежат Надежде, идейной вдохновительнице группы Irdorath — именно она подала жалобу. Однако судиться сБТ музыканты не собираются.

Фильм «Белый легион черных душ» БТ показало 12 апреля.