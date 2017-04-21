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"Наша музыка - не для пропаганды". Музыканты добились удаления с YouTube фильма БТ о "Белом легионе"

22.04.2017 19:57 — Новости Общества | Tut.by  
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По требованию белорусских музыкантов из группы Irdorath сервис Youtube удалил фильм Белтелерадиокомпании «Белый легион чёрных душ».


Скриншот YouTube

Один из основателей группы Владимир рассказал «Радыё Свабода», что музыканты пожаловались на телеканал, так как тот без разрешения использовал их композицию.

— Мы сваю музыку ніколі не асацыявалі з палітыкай, а тым больш з дзяржпрапандай. Тым больш пад такім кантэнтам мы б ніколі не падпісаліся. <…> Наша музыка там гучаць не павінна, і нашага імя там быць не павінна.

Авторские права на использованную композицию принадлежат Надежде, идейной вдохновительнице группы Irdorath — именно она подала жалобу. Однако судиться сБТ музыканты не собираются.

Фильм «Белый легион черных душ» БТ показало 12 апреля.

 
 
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Музыканты пожаловались на телеканал, так как тот без разрешения использовал их композицию.

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