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В Гродно в тестовом режиме заработал Burger King. Чем он отличается от минского?
22.04.2017 20:48 — Новости Общества | Tut.by
22 апреля в центре Гродно на улице Советской, 25 в тестовом режиме начал работу ресторан быстрого питания Burger King.
Меню стандартное, единственным отличием от минского ресторана станет отсутствие бесплатного долива напитков.
Официальное открытие ресторана пройдет в четверг, 27 апреля.
По информации
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22 апреля в центре Гродно на улице Советской, 25 в тестовом режиме начал работу ресторан быстрого питания Burger King.
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