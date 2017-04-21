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В Гродно в тестовом режиме заработал Burger King. Чем он отличается от минского?

22.04.2017 20:48 — Новости Общества | Tut.by  
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22 апреля в центре Гродно на улице Советской, 25 в тестовом режиме начал работу ресторан быстрого питания Burger King.


Меню стандартное, единственным отличием от минского ресторана станет отсутствие бесплатного долива напитков.






Официальное открытие ресторана пройдет в четверг, 27 апреля.

По информации Hrodna.life, Burger King будет работать ежедневно с 8.00 до 23.00. В скором времени появится доставка.


 
Теги: Гродно
 
 
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22 апреля в центре Гродно на улице Советской, 25 в тестовом режиме начал работу ресторан быстрого питания Burger King.

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