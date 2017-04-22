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Республиканский субботник: более 3 млн участников и 7 млн рублей
22.04.2017 21:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр — Sputnik. Более 3 миллионов белорусов поучаствовали в республиканском субботнике, рассказал в субботу журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Часть тех, кто решил выйти на субботник, благоустраивали важные социальные и исторические объекты, наводили порядок в парках. Некоторые участники Республиканского субботника трудились на рабочих местах. Заработанные средства — а это порядка 7 миллионов рублей — будут перечислены в распоряжение Минфина и местных органов власти.
"Часть средств (50%) остается в распоряжении Минфина, остальные деньги — в распоряжении облисполкомов. И они будут направлены на укрепление материально-технической базы центров детского творчества, на реконструкцию и восстановление объектов историко-культурного наследия, создание субъектов инновационной деятельности, ремонт, восстановление и подготовку к летнему сезону оздоровительных детских лагерей", — заявил Жарко в эфире телеканала
Сам Жарко в субботу сажал деревья в Ботаническом саду.
Президент бетонировал полы
Президент Беларуси
© Фото: пресс-служба президента
Президентская бригада бетонировала монолитные полы в залах хореографии. В общей сложности Александр Лукашенко с помощниками залил полы в трех залах площадью 400 кв.м. Кроме того, были подготовлены материалы для устройства листов настила лифтовых шахт.
До начала работ президенту доложили о ходе строительства, о новом проекте. Старый был пересмотрен в пользу более экономичного. В настоящее время готовность работ на объекте составляет 20%. Президент потребовал, чтобы к марту 2018 года объект был сдан в эксплуатацию.
© Фото: пресс-служба президента
Александр Лукашенко на субботнике 2017
Кочанова красила, Кобяков сажал деревья
Глава президентской администрации Наталья Кочанова вместе с подчиненными работала на реконструкции стадиона "Динамо".
"Сотрудники Администрации Президента работают сегодня на стадионе "Динамо" — очень важном и знаковом для нашей страны объекте. В 2019 году у нас пройдут II Европейские игры. Да и в целом в Беларуси огромное внимание уделяется развитию спорта", — рассказала она журналистам.
Телеканалы показали, как команда Кочановой красит металлические конструкции.
"Работы, связанные с ликвидацией последствий урагана, практически завершены. Остались только самые труднодоступные участки в болотистой местности, куда сложно добраться, но и там работы завершаются", — рассказал журналистам Кобяков в ходе субботника.
Руководство Мингорисполкома во главе с Андреем Шорцем работало на строительстве станции метро "Вокзальная". Столичные чиновники готовили площадку для тоннелепроходческого комплекса. "Вокзальная", которая должна стать пересадочной на третью линию метро, готова уже на 70%. Шорец рассказал журналистам, что городские власти рассчитывают ввести в строй четыре станции в 2019 году.
© Фото: пресс-служба Совета министров
Андрей Кобяков сажал на субботнике деревья
В регионах благоустраивали исторические места и строили детские сады
На субботник вышло и руководство регионов. Глава Минской области Семен Шапиро, к примеру, трудился на строительстве нового детсада в Столбцах, где рассказал о готовности властей решить в этом году проблему обеспеченности местами в детских садах в Столбцах и в Жодино.
"Наиболее остра проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях в Минском районе, поэтому принято решение о строительстве детсадов в Колодищах, а также Боровлянах, где места ожидают около 2,5 тыс. детей. На новый детский сад могут рассчитывать также жители Фаниполя", — цитирует Шапиро
Команда Витебского облисполкома во главе с председателем Николаем Шерстневым наводила порядок на территории мемориального заповедника Янки Купалы в деревне Левки Оршанского района.
А глава Гродненской области вывел чиновников своей администрации на работы по реконструкции дворцово-паркового комплекса Воловичей в Святске: представители Гродненского облисполкома наводили порядок в парке, а также занимались строительными работами во дворце XVIII века.
Руководство Гомельского облисполкома работало на благоустройстве центрального парка и аллеи Героев города Ветки. Работы по благоустройству социально значимых и исторических мест велись в субботу во всех областях страны.
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Президент страны в ходе субботника бетонировал полы, глава президентской администрации Наталья Кочанова красила, а премьер-министр сажал деревья.
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