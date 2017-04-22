МИНСК, 22 апр — Sputnik. Более 3 миллионов белорусов поучаствовали в республиканском субботнике, рассказал в субботу журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Правительство сажало березы и сосны в Смолевичском лесхозе

Часть тех, кто решил выйти на субботник, благоустраивали важные социальные и исторические объекты, наводили порядок в парках. Некоторые участники Республиканского субботника трудились на рабочих местах. Заработанные средства — а это порядка 7 миллионов рублей — будут перечислены в распоряжение Минфина и местных органов власти.

"Часть средств (50%) остается в распоряжении Минфина, остальные деньги — в распоряжении облисполкомов. И они будут направлены на укрепление материально-технической базы центров детского творчества, на реконструкцию и восстановление объектов историко-культурного наследия, создание субъектов инновационной деятельности, ремонт, восстановление и подготовку к летнему сезону оздоровительных детских лагерей", — заявил Жарко в эфире телеканала СТВ .

Сам Жарко в субботу сажал деревья в Ботаническом саду.

Президент бетонировал полы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу работал на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в Минске.



© Фото: пресс-служба президента Президент на субботнике бетонировал полы в зале хореографии

Президентская бригада бетонировала монолитные полы в залах хореографии. В общей сложности Александр Лукашенко с помощниками залил полы в трех залах площадью 400 кв.м. Кроме того, были подготовлены материалы для устройства листов настила лифтовых шахт.

До начала работ президенту доложили о ходе строительства, о новом проекте. Старый был пересмотрен в пользу более экономичного. В настоящее время готовность работ на объекте составляет 20%. Президент потребовал, чтобы к марту 2018 года объект был сдан в эксплуатацию.



© Фото: пресс-служба президента Александр Лукашенко на субботнике 2017

Кочанова красила, Кобяков сажал деревья

Глава президентской администрации Наталья Кочанова вместе с подчиненными работала на реконструкции стадиона "Динамо".

"Сотрудники Администрации Президента работают сегодня на стадионе "Динамо" — очень важном и знаковом для нашей страны объекте. В 2019 году у нас пройдут II Европейские игры. Да и в целом в Беларуси огромное внимание уделяется развитию спорта", — рассказала она журналистам.

Телеканалы показали, как команда Кочановой красит металлические конструкции.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в компании первого вице-премьера Василия Матюшевского и вице-премьера Михаила Русого сажал сосны и березы на территории Драчковского лесничества Смолевичского лесхоза в Минской области. Этот лес существенно пострадал во время июльского урагана 2016 года.

"Работы, связанные с ликвидацией последствий урагана, практически завершены. Остались только самые труднодоступные участки в болотистой местности, куда сложно добраться, но и там работы завершаются", — рассказал журналистам Кобяков в ходе субботника.

Министр здравоохранения Валерий Малашко монтировал гипсокартонные плиты в новом корпусе медуниверситета.

Руководство Мингорисполкома во главе с Андреем Шорцем работало на строительстве станции метро "Вокзальная". Столичные чиновники готовили площадку для тоннелепроходческого комплекса. "Вокзальная", которая должна стать пересадочной на третью линию метро, готова уже на 70%. Шорец рассказал журналистам, что городские власти рассчитывают ввести в строй четыре станции в 2019 году.



© Фото: пресс-служба Совета министров Андрей Кобяков сажал на субботнике деревья

В регионах благоустраивали исторические места и строили детские сады

На субботник вышло и руководство регионов. Глава Минской области Семен Шапиро, к примеру, трудился на строительстве нового детсада в Столбцах, где рассказал о готовности властей решить в этом году проблему обеспеченности местами в детских садах в Столбцах и в Жодино.

"Наиболее остра проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях в Минском районе, поэтому принято решение о строительстве детсадов в Колодищах, а также Боровлянах, где места ожидают около 2,5 тыс. детей. На новый детский сад могут рассчитывать также жители Фаниполя", — цитирует Шапиро БелТА .

Команда Витебского облисполкома во главе с председателем Николаем Шерстневым наводила порядок на территории мемориального заповедника Янки Купалы в деревне Левки Оршанского района.

А глава Гродненской области вывел чиновников своей администрации на работы по реконструкции дворцово-паркового комплекса Воловичей в Святске: представители Гродненского облисполкома наводили порядок в парке, а также занимались строительными работами во дворце XVIII века.

Руководство Гомельского облисполкома работало на благоустройстве центрального парка и аллеи Героев города Ветки. Работы по благоустройству социально значимых и исторических мест велись в субботу во всех областях страны.