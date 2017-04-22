В июне 2003 года вступил в силу Закон Республики Беларусь № 214-3 «Об участии граждан в охране общественного порядка».

В разговоре с заместителем начальника Копыльского РОВД — начальником милиции общественной безопасности подполковником милиции Виталием КАЖУРО речь пойдет о таком объединении граждан как добровольная дружина.

— Виталий Александрович, давайте начнем нашу беседу с формулировки, что же такое добровольная дружина.

— Добровольная дружина (ДД) представляет собой основанное на членстве объединение граждан Республики Беларусь, принимающее участие в охране правопорядка и осуществляющее свою деятельность под руководством уполномоченных должностных лиц органов местного управления или иных юридических лиц, его создавших. Только нужно отметить, что добровольная дружина не является юридическим лицом.

Основной задачей добровольной дружины является содействие правоохранительным органам, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям, органам пограничной службы Республики Беларусь в охране правопорядка.

На дежурство по охране общественного порядка совместно с сотрудниками районного отдела внутренних дел выходит добровольная дружина, созданная в нашем городе. В ее составе — 35 человек из числа работников организаций, учреждений и предприятий Копыля. Дружинники несут службу на улицах райцентра, оказывают помощь в охране порядка при проведении культурно-массовых и других мероприятий. Одно из последних дежурств состоялось в минувшую субботу.





— Созданы ли добровольные формирования на территории Копыльского района, и какова их роль в обеспечении правопорядка?

— В настоящее время с целью развития правоохранительного движения граждан, активизации работы по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений на территории Копыльского района организована работа 11 дружин, из них 10 дружин обеспечивают охрану общественного порядка в сельской местности и одна в городе Копыле. В состав добровольных дружин входит 162 человека. Для оперативного руководства работой ДД создан районный штаб, который возглавил заместитель председателя райисполкома Александр Липницкий.

— Что нужно для того, чтобы создать добровольную дружину?

— Добровольная дружина создается по решению органа местного управления либо по решению органа управления иного юридического лица и действует в соответствии с положением, принятым на основе Примерного положения о добровольной дружине, утверждаемого Советом Министров Республики Беларусь. Кстати, создание добровольных дружин при политических партиях, других общественных объединениях, а равно создание и деятельность организационных структур политических партий, других общественных объединений в добровольных дружинах запрещены.

Для создания добровольной дружины проводится организационное собрание граждан, созываемое инициативной группой из числа представителей местных исполнительных и распорядительных органов либо органа управления иного юридического лица. Решением органа местного управления либо органа управления юридического лица объявляется о создании добровольной дружины и утверждается положение о ней.

— Явно, что у такого формирования должен быть командир.

— Безусловно. Добровольную дружину возглавляет командир, избираемый открытым голосованием на общем собрании дружинников сроком на два года. Для руководства добровольной дружиной численностью свыше 50 дружинников в аналогичном порядке может избираться на тот же срок штаб добровольной дружины. Для оперативного руководства работой добровольных дружин в пределах района, города решением соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов могут создаваться районные, городские штабы добровольных дружин. В состав районных, городских штабов добровольных дружин включаются представители местных исполнительных и распорядительных органов.

— Виталий Александрович, а членом ДД может быть любой желающий?

— Прием граждан в добровольную дружину осуществляется на добровольных основаниях в индивидуальном порядке по личному заявлению гражданина, желающего вступить в добровольную дружину. В соответствии со статей 14 Закона членами добровольной дружины могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья осуществлять деятельность по участию в охране правопорядка. Решение о приеме в члены добровольной дружины принимается органом управления добровольной дружины на основании письменного заявления гражданина Республики Беларусь.

Но нельзя сказать, что в это формирование могут принять каждого желающего. Сюда закрыта дорога тем лицам, которые имеют судимость, состоящим на учете в лечебно-профилактических организациях по поводу психического заболевания, наркомании или алкоголизма, а также признанным решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными. Не могут быть членами ДД и граждане, которые привлекались в течение года до дня подачи заявления к административной ответственности.

— Есть ли какие-то внешние атрибуты членства в добровольной дружине?

— С гражданами, принятыми в добровольную дружину, организуется изучение Примерного положения о добровольной дружине, иных нормативных правовых актов, регламентирующих охрану общественного порядка и борьбу с правонарушениями, а также обучение формам и методам работы добровольных дружин. Дружиннику разъясняются его обязанности и права, после чего командиром добровольной дружины (штаба) ему вручаются удостоверение члена добровольной дружины установленного образца, отличительный нагрудный знак и нарукавная повязка, после чего он допускается к исполнению своих обязанностей. При выполнении функций по участию в охране правопорядка член добровольной дружины обязан иметь при себе указанную атрибутику и предъявлять ее по требованию граждан.

— Какие гарантии согласно Закону имеют члены ДД?

— В соответствии со статьей 20 Закона, государство гарантирует социальную защиту членов добровольной дружины. Кроме этого, члены добровольной дружины подлежат обязательному личному страхованию за счет средств соответствующих местных бюджетов либо средств юридических лиц, создавших добровольную дружину (статья 21 Закона). Указанные положения также распространяются на лиц, прекративших членство в добровольной дружине, в случае посягательства на их жизнь, здоровье или имущество, совершенного в связи с предшествующим выполнением ими функций по участию в охране правопорядка.

— А какое поощрение предусмотрено законодательством?

— За активное участие в охране правопорядка граждане могут поощряться органами местного управления и самоуправления, иными юридическими лицами, правоохранительными органами, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, органами пограничной службы Республики Беларусь.

Юридические лица в пределах их компетенции могут предоставлять своим работникам, являющимся членами добровольной дружины, по представлению органа управления добровольной дружины в соответствии с коллективным договором трудовые и иные гарантии за счет собственных средств.

За особые заслуги при исполнении общественного долга и проявленные при этом мужество и героизм граждане награждаются государственными наградами в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

— Куда нужно обращаться, если есть желание стать членом добровольной дружины?

— Граждане, желающие участвовать в охране общественного порядка в составе добровольной дружины, могут обратиться в совет общественного пункта охраны правопорядка той территориальной единицы, где они проживают, либо к командиру штаба добровольных дружин Копыльского райисполкома.

Беседовала Маргарита САКОВИЧ

Фото Павла ШЕИНА