Хоть апрель в этом году необычайно холодный и дискомфортный — в субботу, 22 апреля, в Витебске опять шел снег, — но в областном центре включили фонтаны.



Фото: Игорь Матвеев

Готовить фонтаны к лету сотрудники «Водоканала» начали еще в конце марта.

— Фонтаны работают в зависимости от погоды. В холодные, дождливые и ветреные дни струи выключают. В этом году в городе будут работать 15 фонтанов и фонтанных комплексов. Запускают их утром — в 6.30, а выключают в 23.30, — сообщил начальник электроцеха УП «Водоканал» Александр Дубровский.

Пока работают не все водные объекты. Так, фонтан в парке имени Фрунзе закрыли на реконструкцию. Нуждается в ремонте и конструкция на Привокзальной площади: по верхней чаше и стойке пошли трещины.

— Фонтан останется прежним — его просто отреставрируют и заделают недостатки, — пояснил Александр Дубровский.

По его словам, в небольшом ремонте нуждался и фонтан на Замковой площади, возле драмтеатра.