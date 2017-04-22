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Живопись XVIII-XIX веков в Спасской церкви в Полоцке отреставрируют в этом году
23.04.2017 09:40 — Новости Общества | Tut.by
Отслоенную масляную живопись XVIII—XIX веков в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке отреставрируют в 2017 году, сообщили в Министерстве культуры Беларуси.
Реставрацию проведут путем тонирования. Средства на работы выделят из фонда президента по поддержке культуры и искусства.
Ансамбль фресок Спасо-Преображенской церкви в Полоцке представляет собой уникальное явление в мировом культурном наследии. Более 25 лет в храме
Выполнение тонировок — трудоемкий процесс, который требует профессионального подхода. К этой работе привлекут реставраторов высокой квалификации с большим опытом.
Обновленная масляная живопись будет экспонироваться на стационарной выставке в художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.
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Ансамбль фресок Спасо-Преображенской церкви в Полоцке представляет собой уникальное явление в мировом культурном наследии.
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