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Живопись XVIII-XIX веков в Спасской церкви в Полоцке отреставрируют в этом году

23.04.2017 09:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Отслоенную масляную живопись XVIII—XIX веков в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке отреставрируют в 2017 году, сообщили в Министерстве культуры Беларуси.


Фото: Игорь Матвеев

Реставрацию проведут путем тонирования. Средства на работы выделят из фонда президента по поддержке культуры и искусства.

Ансамбль фресок Спасо-Преображенской церкви в Полоцке представляет собой уникальное явление в мировом культурном наследии. Более 25 лет в храме ведутся работы по раскрытию монументальной живописи. Параллельно с восстановлением фресок XII века специалисты отслаивают живопись XVIII-XIX столетий. Она представляет собой историческую и художественную ценность и является частью единого комплекса монументальной живописи Спасского храма.

Выполнение тонировок — трудоемкий процесс, который требует профессионального подхода. К этой работе привлекут реставраторов высокой квалификации с большим опытом.

Обновленная масляная живопись будет экспонироваться на стационарной выставке в художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

 
 
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Ансамбль фресок Спасо-Преображенской церкви в Полоцке представляет собой уникальное явление в мировом культурном наследии.

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