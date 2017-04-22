Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства.



Фото: Игорь Матвеев

Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В городе живет 108 тысяч человек, среди них почти 40% молодежи. Новополоцк — третий по количеству жителей населенный пункт в области после Витебска и Орши .

В городе уделяют большое внимание развитию культуры и социальной сферы, считают в Министерстве культуры. В Новополоцке проводятся многие крупные конкурсы, фестивали, выставки и форумы разных уровней, которые собирают участников из Беларуси и других стран.

Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» работают более 40 творческих коллективов, в которых заняты около 1 тысячи детей и взрослых. Значительный вклад в проведение крупных мероприятий вносят студенческий клуб Полоцкого государственного университета, местные детские школы искусств, музыкальный колледж, Музей истории и культуры Новополоцка, библиотеки и другие учреждения.

В 2011 году Новополоцк, первый в Беларуси, получил почетное звание «Город, дружественный детям», а в 2016-м в республиканском конкурсе «Город культуры в Год культуры» победил в номинации «Лучший город областного подчинения».

В 2017-м культурной столицей Беларуси является Бобруйск. В разные годы этот титул носили Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно.