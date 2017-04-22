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В 2018 году Новополоцк станет культурной столицей Беларуси
23.04.2017 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В городе живет 108 тысяч человек, среди них почти 40% молодежи. Новополоцк — третий по количеству жителей населенный пункт в области после
В городе уделяют большое внимание развитию культуры и социальной сферы, считают в Министерстве культуры. В Новополоцке проводятся многие крупные конкурсы, фестивали, выставки и форумы разных уровней, которые собирают участников из Беларуси и других стран.
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» работают более 40 творческих коллективов, в которых заняты около 1 тысячи детей и взрослых. Значительный вклад в проведение крупных мероприятий вносят студенческий клуб Полоцкого государственного университета, местные детские школы искусств, музыкальный колледж, Музей истории и культуры Новополоцка, библиотеки и другие учреждения.
В 2011 году Новополоцк, первый в Беларуси, получил почетное звание «Город, дружественный детям», а в 2016-м в республиканском конкурсе «Город культуры в Год культуры» победил в номинации «Лучший город областного подчинения».
В 2017-м культурной столицей Беларуси является Бобруйск. В разные годы этот титул носили Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно.
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Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В городе живет 108 тысяч человек, среди них почти 40% молодежи.
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