Десятый городской конкурс красоты «Мисс Весна-2017» прошел 21 апреля в Бресте. В ЦМТ выбирали самую красивую, обаятельную и привлекательную, пишет «Вечерний Брест».





К участию в конкурсе отобрали 13 претенденток из 30-ти. Обладательницей счастливого приза стала Анна Ермакович (гимназия № 1).





— Пока, конечно, не верится., — растерялась мисс. — Но я очень счастлива! Рада, что приняла участие в таком празднике жизни и весны, что познакомилась с такими замечательными девочками, и что мы сохранили атмосферу дружбы до самого финала. Думаю, мы и дальше будем дружить… Были моменты, когда хотелось все бросить, но находились люди, которые очень поддерживали. И вот теперь я стою здесь с этой ленточкой, и это очень важно для меня…





Первой вице-мисс судьи назвали Яну Попову (СШ № 32), второй — Кристина Северинчик (СШ № 26).

Спонсоры подарили участницам мобильные телефоны, косметику и приглашали в салоны красоты. Победительнице достались две путевки на море.



Мисс Весна-2017. Фото: Вечерний Брест