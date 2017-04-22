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"Мисс Весна-2017" из Бреста получила две путевки на море

23.04.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Десятый городской конкурс красоты «Мисс Весна-2017» прошел 21 апреля в Бресте. В ЦМТ выбирали самую красивую, обаятельную и привлекательную, пишет «Вечерний Брест».


К участию в конкурсе отобрали 13 претенденток из 30-ти. Обладательницей счастливого приза стала Анна Ермакович (гимназия № 1).


— Пока, конечно, не верится., — растерялась мисс. — Но я очень счастлива! Рада, что приняла участие в таком празднике жизни и весны, что познакомилась с такими замечательными девочками, и что мы сохранили атмосферу дружбы до самого финала. Думаю, мы и дальше будем дружить… Были моменты, когда хотелось все бросить, но находились люди, которые очень поддерживали. И вот теперь я стою здесь с этой ленточкой, и это очень важно для меня…


Первой вице-мисс судьи назвали Яну Попову (СШ № 32), второй — Кристина Северинчик (СШ № 26).

Спонсоры подарили участницам мобильные телефоны, косметику и приглашали в салоны красоты. Победительнице достались две путевки на море.


Мисс Весна-2017. Фото: Вечерний Брест
 
Теги: Брест
 
 
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В ЦМТ выбирали самую красивую, обаятельную и привлекательную девушку нынешней весны.

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