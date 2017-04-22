22−23 апреля в Минске проходит ежегодный «Фест экскурсоводов». В субботу мы прогулялись с историком и краеведом Антоном Рудаком, который рассказал о своем родном районе — местности у аэропорта Минск-1. Несколько интересных фактов из истории и жизни улиц старого аэропорта — в материале TUT.BY.





«Жизнь здесь выглядела ужасно. Окна дрожали»

Мы встречаемся у здания аэропорта, которое построили в 1957 году по проекту архитектора Георгия Заборского. Он известен также как автор монумента на площади Победы. Здание аэропорта давно закрыли, а строение признали историко-культурной ценностью.

Рудак говорит, что в экскурсиях по городу часто рассказывают о том, что аэропорт построили в 1933 году. Правда, не так давно исследователи нашли документальный фильм, где в титрах указано, что картину снимали в 1925 году на Минском аэродроме.





Оказалось, это правда и тогда аэродром уже действовал как военный и для сельскохозяйственной авиации. В 1933 году открыли пассажирский вокзал. А первый рейс по Союзу был только в 1936 году — тогда начали летать в Москву.

— По воспоминаниям местных жителей и моей семьи, жизнь здесь выглядела ужасно. В 1950-е годы аэропорт получил статус международного, больших лайнеров не было, но каждые 15 минут что-то садилось и улетало. Окна дрожали. Люди, которые сюда приезжали, не могли заснуть в принципе. Но местные при таком шуме привыкли жить.

Как уточняет Рудак, на самом деле первым зданием аэропорта было «не это красивое строение с колоннами», а двухэтажное синее здание на Короткевича, 9а.

— Здание утратило все свои черты, поэтому в список историко-культурных ценностей его не внесли. Сейчас здесь поликлиника гражданской авиации.





Рядом в сквере где-то до 2013 года стоял памятник Ленину. А потом внезапно исчез.

— Выяснилось, что какой-то энтузиаст каждую ночь приходил к памятнику и сбивал его топором. Я видел эти фотографии — у Ленина были перебиты ноги по самую арматуру, на которой он держался.

Памятник уже прилично наклонился, после чего его решили убрать, отреставрировать и вернуть на место. Вандала, кстати, нашли и дали штраф.

— А где Ленин? Нет Ленина!

В 1970-е аэропорт принимал больше миллиона пассажиров ежегодно. Все-таки в Союзе страна была одной из самых западных республик. Поэтому сюда прилетали все руководители делегаций из других стран.





Мы идем неподалеку в сквер к памятнику Ромашкину.

— В 1954 году был рейс Таллинн — Минск — Ленинград и бортмеханик Тимофей Ромашкин предупредил акт терроризма. Два человека в кителях ВВС без погон достали пистолеты и напали на экипаж.

Экскурсовод говорит, что Ромашкин получил смертельные ранения, когда пытался остановить женщину с пистолетом. Бортмеханика похоронили в Таллинне, а памятник поставили в Минске.

Улица Короткевича, но не писателя

Через дорогу, на 2-м доме по улице Короткевича, висит памятная табличка с напоминанием, в честь кого названа улица.

— Этой шильды долгое время не было, я сам думал, что улица названа в честь писателя Владимира Короткевича. Да и многие из вас сейчас так думают. Но это неправда.





Улицу так назвали в честь подпольщика годов Великой Отечественной войны Дмитрия Короткевича.

Писатель же Владимир Короткевич тоже думал первое время, что так назвали улицу в его честь.

— В годах 1960-х Короткевич был в Крыму, всходил на гору и как-то неудачно упал, что-то сломал. Лежал долго в госпитале. За это время улицу успели переименовать — до этого она называлась Аэропорт.





Друзья Короткевича подумали, что писатель разбился насмерть, поэтому улицу уже и назвали в его честь.

Продолжая рассказывать об улице Короткевича, экскурсовод обращает внимание на то, какая она узкая.

— Здесь никогда не было никакой разметки, никакого светофора. И быть не могло.

По улице под номерами 4 и 8 располагаются симпатичные трехэтажные дома 1939 года постройки, восстановленные после войны. На входе в подъезды еще стоят деревянные двери. Экскурсовод говорит, что эти здания сносить не будут.

— За эти дома уже можно не переживать — в 2011 году они внесены в список историко-культурных ценностей.





С ними связана история годов начала Второй мировой.

— В это время на Минский аэродром прибывает немецкий пассажирский рейс, выходят люди, достают фотоаппараты и начинают это все снимать.

Экскурсовод напоминает, что тогда существовал пакт Молотова — Риббентропа, но военных такая съемка настораживала, и они отправляли в Москву рапорты о том, чтобы направление немецких перелетов сменили, чтобы самолеты не садились в Минске.





— Но немцы летали и все снимали. Если у нас сейчас есть десятки, может, сотни немецких аэрофотоснимков военного времени, то где-то одна третья — это наш район, отснятый во всех ракурсах.

Первые бомбы, как говорит экскурсовод, которые упали на Минск, попали именно сюда — в район Минского аэропорта и жилых домов.

Цилиндрический двухэтажный туалет и скульптуры лыжников

Во дворах останавливаемся у восстановленного двухэтажного общежития. Здесь установлены советские скульптуры мужчины и женщины — лыжников. В Минске таких артефактов осталось немного — разве что в поселке Тракторного завода.

Рядом цилиндрической формы небольшое довоенное строение.

— Это был общественный туалет. Я аналогов нигде в Минске не видел. Он был и кислотного цвета, и лет 10 назад тут собиралась андеграундная молодежь, музыку играли.





Мы идем дальше по улице Короткевича и видим дом с башенкой. Раньше здесь была служба военного наблюдения ВНОС — воздушные наблюдения, оповещения и связь.

— Это было актуально на начало 1960-х годов. Через 10 лет все перешли на радиолокационную связь. А сверху такая штуковина — геодезический пункт.





Группа еще долго заглядывает в разные уголки района, экскурсовод рассказывает истории о том, как в молодости развлекался его дед, который тут жил, и как сам Рудак следил за созданием мурала итальянского художника на стене дома по улице Брилевской.





Заканчиваем мы экскурсию у Дворца железнодорожников — места культурного отдыха. Обычно здесь устраивают большие гуляния на Новый год.

Рудак заканчивает экскурсию необычной историей.

— Елку на Новый год железнодорожники ставят у аэропорта, а работники аэропорта елку ставят у Дворца железнодорожников.