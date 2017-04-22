В воздухе запах битума. Под холодным ливнем раскаленный асфальт шипит и поднимает клубы пара. Болгарка мечет искры, но далеко им не улететь — тут же их съедают капли дождя. Еще немного и рабочие вопреки законам физики тоже зашипят и заискрятся. Нервы у всех на переделе — во вторник нужно сдать объект, времени в обрез, а тут еще и погода подводит.





— Игорь! У нас уже полчаса нет электричества, все стоит! — кричит в трубку мужчина в дождевике. Эмоции зашкаливают. До приема работы осталось три дня.

— Такая спешка не на пользу. Должны же сроки соблюдаться. А тут что? В пятницу нас привезли, во вторник хотят, чтобы уже все готово было. Страдает качество, но самое главное — люди, — жалуются строители. Они рассказывают, что работают с восьми до восьми и при любой погоде.





Не первый месяц по городу ходят слухи — в день очередной годовщины Чернобыльской аварии президент посетит Ветку — один из самых пострадавших от последствий катастрофы райцентр.

И сегодня она — словно БАМ областного масштаба.



Всего в Ветке реконструировано 10 улиц.

Самая главная улица под названием Красная площадь заставлена спецтехникой. Между экскаваторами, асфальтоукладчиками и «Белорусами» снуют женщины и мужчины. Разного возраста и социального положения. С ведрами, лопатами, граблями…

— У нас уже два месяца подряд каждую субботу такой субботник. Каждой организации и предприятию выделили территорию, за которую они отвечают, — делится работница. Ее одергивают коллеги, и женщина замолкает на полуслове.





Приезжие разговорчивее местных. Уже не первый месяц в Ветке работают строители и дорожники из Гомеля, Речицы, Калинковичей, и других городов.

— Лично я здесь с начала февраля. Только, смотрите, контору нашу не называйте, — предупреждает мужчина в оранжевом жилете. — Минус 25 градусов помню, а нам говорят — копайте. Потому что в апреле сюда едет президент. Работали по субботам и воскресеньям. Но сложность в том была, что мы не знали полетит он или поедет. Если полетит — нужно ведь крыши красить, поедет — заборы ставить. В Ветке старались сделать и то, и другое. Только крыши вроде не красили, а мыли. Но теперь говорят, что не приедет он.

— Вы разочарованы?

— Да мне все равно. Мне лишь бы платили. А платят не очень. За ту работу в феврале в мороз 400 рублей получил. Вот где разочарование.





Оксана работает в самом центре Ветки. Два последних месяца она наблюдает, как меняется город.

— Поменяли в зданиях на центральных улицах окна, пятиэтажки покрасили, сделали кольцо возле автовокзала, — перечисляет изменения Оксана. — Все хорошо, но я видела, какой ценой все это давалось исполнителям.

Конкретная сумма, потраченная на обустройство Ветки, пока неизвестна. Но в районной газете «Голас Веткаўшчыны» отмечают — это первое за 30 постчернобыльских лет такое серьезное привлечение средств из бюджета области на развитие городской инфраструктуры.









У ветковчанки Натальи претензий к преображениям вокруг нет.

— Везде теперь тротуары, асфальт, свет на окраинах появился, фонари новые. Считаю, что это хорошо, потому что хочется, чтобы было красиво. Какая разница для чего это делалось, главное, что это теперь есть, — прячется под зонтом женщина.





С ней категорически не согласен Григорий Филиппович. Пенсионер живет в самом центре Ветки. Окна его квартиры выходят на сквер, и он не может простить местным властям срубленных деревьев.





— Мы ведь все против были, так они это сделали ночью, чтобы жители не видели. Потом сказали, что деревья старые. Но это неправда. Я биолог, преподаватель. Я тут каждое дерево знал. А сколько сам посадил! Вон только та одна березка моя осталась. Зачем же было дубы рубить? И вот, попомните мое слово, те деревья, которые остались тоже пропадут, потому что когда выкорчевывали соседние, повредили корневые системы.





Ольга просит ее не фотографировать, но порассуждать на тему благоустройства в родном городе готова:

— Дороги и в самом деле у нас были отвратительные. Но я считаю, что за тридцать лет уже давно надо было их сделать, а не преподносить нам сейчас, в XXI веке это как что-то сверхъестественное. А вообще, не с того начали. Лучше бы эти деньги в развитие производства пустили. У нас работы нет совсем. Ткацкая фабрика, молокозавод, хлебозавод закрыты. Настали времена, когда молодые завидуют пенсионерам, потому что у тех хоть какая-то пенсия.





Среди менее глобальных, но от этого не менее важных проблем Ольга называет нехватку в Ветке школ, из-за чего дети вынуждены учиться в три смены. А также отсутствие в райцентре общественного транспорта. «Мы просто привыкли, что его нет, но на самом деле это тяжело и это ненормально. Я, к примеру, хожу каждый день на работу три километра. И все так ходят».





Ко вторнику, на главной ветковской площади должны появиться Аллея славы знаменитых местных жителей, отреставрированный памятник Ленину, дорожки из плитки и газоны. На месте старой аварийной двухэтажки обустраивают площадку с небольшим амфитеатром. Местные говорят, что изначально здесь планировали построить бассейн. Население, естественно, не было против — в восьмитысячной Ветке такого спортивного объекта отродясь не было, но идея пока остается идеей.











