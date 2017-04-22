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В Гомеле начальник областной ГАИ во главе тысячной колонны открыл велосезон
23.04.2017 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Официальное открытие велосезона прошло в областном центре 23 апреля — более тысячи велосипедистов стартовали с центральной площади города и, проехав круг в несколько десятков километров, финишировали в отправной точке.
Велоколонна вместе с начальником областной ГАИ Игорем Макушенко в 11.00 выехала от площади Ленина, проехала через весь город по улице Советской, после чего направилась к Северо-Западному обходу Гомеля, по проспекту Речицкому, улицам Барыкина, Фрунзе, Пролетарской и вернулась на площадь Ленина.
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Официальное открытие велосезона прошло в областном центре 23 апреля - более тысячи велосипедистов стартовали с центральной площади города и проехав круг в...
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