В Беларуси проверили машины на прочность. Под Минском прошли автомобильные бои на выживание. Участвовали 30 экипажей из разных стран. Сколько машин разбили, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Для автомобилистов есть лишь одно правило: не бить в водительскую дверь. За такое нарушение участника автобоев на выживание могут отстранить. Запрещенный прием использовал Раис Гайнитдинов из Татарстана. Однако судьи решили, что удар был непреднамеренным. Впрочем, «Волга» все равно выбыла из заезда. Ее пришлось толкать с «поля боя». Профессионалы машину быстро починили. Свои «болиды» они подготовили прямо перед соревнованиями.

«Восстановили три автомобиля за три дня. Они все построены здесь», - говорит участник автобоев Раис Гайнетдинов.

Машина Андрей Павлюченко тоже не впервые на автобоях. Она относится к классу «анлим» - с внешним приваренным каркасом безопасности. ИХ еще называют «экзоскелетами».

«Если водитель опытный, пару хороших ударов в нужное место, и этот каркас может запросто развалиться. Ну, еще смотря как закрепить, как уварить данный каркас. Если заварить все хорошо, все грамотно, его ничто не пробьет», - пояснил Павлюченко.

Даже отлетающие колеса не останавливали пилотов. Лишь дым из-под капота для них повод прекратить сражение: из-за него ничего не видно. Зато зрители в восторге.

Если после битвы все колеса оставались целы, это еще не значило, что машина на них могла уехать. Когда корпус всмятку, а двигатель «закипел», на помощь спешил эвакуатор.