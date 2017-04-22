﻿ Пошли на таран: в Беларуси устроили автобои на выживание. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пошли на таран: в Беларуси устроили автобои на выживание

23.04.2017 13:52 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси проверили машины на прочность. Под Минском прошли автомобильные бои на выживание. Участвовали 30 экипажей из разных стран. Сколько машин разбили, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Для автомобилистов есть лишь одно правило: не бить в водительскую дверь. За такое нарушение участника автобоев на выживание могут отстранить. Запрещенный прием использовал Раис Гайнитдинов из Татарстана. Однако судьи решили, что удар был непреднамеренным. Впрочем, «Волга» все равно выбыла из заезда. Ее пришлось толкать с «поля боя». Профессионалы машину быстро починили. Свои «болиды» они подготовили прямо перед соревнованиями.

«Восстановили три автомобиля за три дня. Они все построены здесь», - говорит участник автобоев Раис Гайнетдинов.

Машина Андрей Павлюченко тоже не впервые на автобоях. Она относится к классу «анлим» - с внешним приваренным каркасом безопасности. ИХ еще называют «экзоскелетами».

«Если водитель опытный, пару хороших ударов в нужное место, и этот каркас может запросто развалиться. Ну, еще смотря как закрепить, как уварить данный каркас. Если заварить все хорошо, все грамотно, его ничто не пробьет», - пояснил Павлюченко.

Даже отлетающие колеса не останавливали пилотов. Лишь дым из-под капота для них повод прекратить сражение: из-за него ничего не видно. Зато зрители в восторге.

Если после битвы все колеса оставались целы, это еще не значило, что машина на них могла уехать. Когда корпус всмятку, а двигатель «закипел», на помощь спешил эвакуатор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие приняли 30 экипажей из разных стран.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика