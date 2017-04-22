Пану Жуковскому, так тут к нему обращаются, 85 лет. Пережил немало, видел еще больше — и все равно немного волнуется. Особенный день. Его старичок — конь Мальчик — неторопливо перебирает копытами. Сегодня Константин Антонович везет в соседнюю деревню фигуру Матери Божьей Фатимской — одну из святейших католических реликвий. В октябре два уполномоченных священника доставили ее из Португалии в Беларусь. С того времени реликвия путешествует по стране. В субботу маршрут такой: Богданово — Заречье — Дертники — Яхимовщина — Богданово. А почему волнуется пан Жуковский? С погодой не повезло — дождь и ветер.





— В этом году мы отмечаем 100-летие явления Божьей Матери в португальском городе Фатима, — до поездки рассказывает про реликвию ксендз Игорь Лашук. — С 13 мая по 13 октября 1917-го она шесть раз появилась перед тремя пастушкам из Фатимы и открыла детям «Три тайны». Предсказала Вторую мировую войну и падение Российской империи. Фигуру нам давали всего на пару дней, но получилось оставить ее на полторы недели. Ну, а как? К нашему костелу относится пять деревень, и в каждую ее нужно завести, везде хотят поклониться.





Игорь Лашук — настоятель прихода Святого Архангела Михаила. Учился в Риме, несколько раз встречался с папой Иоанном Павлом II и 15 лет в прямом эфире переводил прямые трансляции из Ватикана для верующих белорусов. В костел Святого Архангела Михаила его перевели из Минска в 2011-м, тут он уже седьмой год. Тут — это в деревне Богданово Воложинского района.

Минут пять назад из Богданово в Заречье и выехал Мальчик. Деревянный воз устлан сеном, наверху — фигура святой. Константин Антонович придерживает вожжи, ксендз идет рядом. Идет молча, молится.

Почему именно на коне, объяснить несложно. В деревнях в основном остались одни женщины и нести фигуру некому. Сегодня, конечно, можно было бы и на машине. А вот неделю назад, когда ехали в Залесовщину, кроме как на лошади, ни на чем бы не добрались — такая плохая дорога.





— Был еще вариант в окружную, но это в десять раз дольше или на тракторе, что совсем уже не торжественно, — то ли смехом, то ли в серьез объясняет ксендз Игорь. — Вообще, конь для наших краев — транспорт недиковинный. Нередко и в костел на возу приезжают, привязывают к дереву и идут на службу. И лошади, скажу вам честно, в отличие от велосипедов, никогда не пропадали.

«Был у нас дед, который не верил, и все равно за несколько дней до смерти попросил позвать ксендза»

До Заречной где-то полкилометра. Дождь и ветер, идти тяжело. Первая на улице хата — семьи Давидович. Вера Викентьевна и Петр Станиславович встречают Матерь Божию Фатимскую на коленях. Поросят благословения — таков обычай.





— Просим силы и чтобы все было хорошо, — позже делится радостью хозяйка. — До этого фигуру в наш костел привозили в 1997-м. Тогда она была у нас несколько месяцев и многих «обошла». Днем всей деревней несли ее в дом, молились, и там она ночевала. А назавтра люди снова собирались и переносили ее уже в другую хату.

Чудес в округе в ту пору, улыбается, не было. Хотя, исправляется, то, что происходило в душах жителей, — это чудо.

— К Богу каждый приходит по-своему, — поясняет она. — Был у нас дед, который не верил. В костел не ходил, и все равно за несколько дней до смерти попросил позвать ксендза, исповедаться. Значит, чувствует что-то душа.





Верующие за ксендзом передвигаются вглубь деревни. К кресту, чтобы потом вместе помолиться. С каждой хатой процессия все больше.





— У нас тут православных человека три всего, — следуя за всеми, рассказывает Янина Подрез. — Остальные католики, вот мы все и вышли. Пропадает деревня, считай, одни старики остались. Но в костел ходим, молимся. Сколько себя помню, люди к Богу обращались, даже когда запрещали. Ну, а как иначе? Сын у меня вернулся из Афганистана в цинковом гробу, мужа похоронила. Вера — последнее, что осталось.

А вот у забора пан Жуковский. Оказывается, он тоже живет в Заречье. Непогода все-таки внесла коррективы, и коня пришлось заменить на машину. Так что Константин Антонович с женой у калитки сам ждет фигуру Божьей матери.





— Нет, Мальчик не расстроился, — отмахивается мужчина. — Ему уже 21 год, а тут весна — пора огородов. Находится еще. Мы ведь раньше с бабулей гектар земли брали, сейчас, конечно, возраст уже не тот. Осталось всего 20 соток картошки, 10 — огурцов, капусты, зелени, ну и полгектара травы — коня же тоже нужно кормить.

Процессия подходит к концу деревни, к дому пана Жуковского доносятся священные слова. В чудеса они с женой уже не верят, хотят пожить подольше. Об этом у Бога и просят.





— Многое еще надо успеть, и Мальчик у меня молодец. Бывает, соседям поможет и барыш для хозяина заработает, — улыбается мужчина, вслушиваясь в молитву. Дождь заканчивается. Машина с фигурой Божьей Матери Фатимской движется в сторону Дертников.





«Говорят, дьявол не любит место Архангела Михаила, поэтому пятый костел строим каменный»

Деревня Дертники — это уже Ошмянский район. Отсюда до Богданово всего километр, поэтому местные верующие ходят на службы к ксендзу Игорю. Они же и попросили его привезти им фигуру.





— Когда в 2011-м ехал в эти края, думал, задержусь на год, а вот уже сколько получилось, — рассказывает по дороге священник. — В деревнях тут 95 процентов населения — католики, поэтому работать несложно. Видели, какую реконструкцию костела мы развернули?





Костел Святого Архангела Михаила — место уникальное: меньше чем за 400 лет его разрушали и возрождали пять раз.

— В Великую Отечественную немцы, когда отступали, полностью его сожгли, зато местные потом за два месяца новое деревянное здание восстановили, — продолжает ксендз. — Простояло оно до конца 1950-х, а потом стало мешать коммунистам, и его разобрали. Говорят, дьявол не любит место Архангела Михаила, поэтому пятый костел строим каменный.





В Дертниках костела нет, поэтому фигуру Божьей Матери Фатимской верующие ждут — у крыжа.





Встречают с цветами и пирогом, молятся и с песней, которую сами написали, провожают в соседнюю Яхимовщину.





«Зачем? Уже и не узнаем, нету деда»

Гравийка в Яхимовщине размыта. Верующие ждут ксендза в туфлях и резиновых сапогах. Молиться идут к крестам в конец деревни. Крестов здесь два. Один давний, другой новый — несколько лет назад его здесь поставил тут хозяин по имени Виктор.





— Зачем? Уже и не узнаем, нету деда, — разводит руками Франц Константинович. — Сначала, правда, он хотел его у себя во дворе поднять, но потом они с ксендзом поговорили и сюда перенесли.





— А видишь, наверху фигурка Иисуса? Ей уже лет 200. Когда-то, когда еще мой дед на хуторе жил, они с мужиками у себя такой же крыж ставили и ее прикрепили. А когда там никого не осталось и крест стал разваливаться, я ее сюда перевез.

— О чем пришли сегодня Бога попросить?

— Мы всегда сюда ходим, место это между крыжами у нас особое. Каждый день в мае и июне в шесть вечера собираемся тут, молимся. О чем? О здоровье и мире — они ведь основа всего. И сегодня у Матери Божьей Фатимской об этом просим.





В субботу фигура Матери Божьей Фатимской из Богданово отправилась в Молодечно.



