На этой неделе Беларусь впервые с официальным визитом посетил министр здравоохранения Польши Константин Радзивилл. До этого он уже был у нас — правда, по личным делам. Министр — потомок известного рода Радзивиллов — приезжал в Несвиж. Несмотря на плотный график, Константин Радзивилл поговорил с журналистами TUT.BY.



Министр здравоохранения Польши Константин Радзивилл

«С 1 октября в Польше появится сеть общегосударственных больниц»

В этот раз Константин Радзивилл прилетел в Беларусь всего на сутки: приземлился в аэропорту в Минске днем 20 апреля, улетел 21-го. Успел встретиться с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко, посетить РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, а в 7.15 утра, 21 апреля, в холле гостиницы согласился поговорить с TUT.BY.

Свою медицинскую практику министр начал как семейный врач. Министерство возглавил в 2015 году. С 1997 года он владеет больницей семейной медицины.

Польская система здравоохранения отличается от белорусской. Из зарплаты поляки отчисляют деньги на страховку, также за нее может заплатить работодатель. Страховка может быть государственной или частной. Полис обходится примерно в 700 злотых в месяц (329 рублей). Однако есть гибкая система скидок, когда, например, для начинающих предпринимателей ставка снижена.

При этом Министерство здравоохранения не распределяет финансирование по медучреждениям. Есть специальный Национальный фонд здоровья, который определяет цену каждой медицинской консультации и процедуры. Когда пациенту оказывают услугу, деньги из этого фонда перечисляют медучреждению.

В последнее время Минздрав Польши предложил несколько новых законопроектов. Один из них касается создания сети общегосударственных больниц. Эту идею поддерживает и сам Константин Радзивилл.

— Как вам наш РНПЦ онкологии?

— Очень современный центр. Производит хорошее впечатление.

— Планируете ли в чем-то перенимать белорусский опыт?

— Думаю, этот визит — начало, пока сложно что-то говорить.

— В Беларуси мы сохранили бесплатную медицину. Как вы относитесь к такой системе? В Польше сейчас ведь тоже планируют создать сеть общегосударственных больниц.

— Не совсем верно, что это сеть государственных больниц. С 1999 года в Польше функционирует медицинская система, основанная на немецком опыте. Это система всеобщего медицинского страхования. Сначала у нас были больничные кассы (они оплачивали пациентам расходы на медицину. — Прим. TUT.BY), сейчас есть Национальный фонд здоровья. Это государственный институт, но он не полностью зависит от правительства.

При этом медицинские учреждения у нас могут иметь разные имущественные отношения: есть государственные учреждения, некоторые принадлежат органам самоуправления, а есть и частные. Все они на равных условиях могут получать государственные средства.

Но эта ситуация не кажется нам идеальной. Прежде всего потому, что всю эту систему сложно координировать. В результате возникает ситуация, что в некоторых городах медицинскими учреждениями владеют организации, которые сами по себе никак не связаны. Например, в Варшаве в этом смысле складывается экстремальная ситуация. Больницами владеют правительство, министр здравоохранения или министр внутренних дел или обороны, государственный медуниверситет, который независим, сам город, который сейчас находится в руках оппозиции, частные организации… Координировать это все очень сложно.

Когда мы говорим про сеть государственных больниц, мы не имеем в виду форму собственности. Это будут медучреждения, которые войдут в сеть согласно определенным критериям, и таким образом мы сможем ее регулировать.

— И что это изменит для пациентов?

— Это порядок на кухне в здравоохранении. Действительно, пациентов в основном не интересует форма собственности и то, от кого зависит больница. Но все эти больницы будут получать деньги из государственных средств, и ко всем ним пациенты будут имеют равный доступ. Это все призвано улучшить организацию.

Казалось бы, хорошее правило, что деньги идут за пациентом, привело в Польше к тому, что конкурирующие между собой медучреждения фактически ведут борьбу только за наиболее оплачиваемые заказы. Основная наша задача после введения сети больниц — оплачивать не конкретные процедуры, а платить больнице в целом за заботу о пациентах.

На практике сейчас, если у пациента случился инфаркт, то за него будут конкурировать клиники. Но через три-четыре дня пациент может вернуться домой с рекомендациями из больницы. И по этим рекомендациям ему нужна будет дополнительная медицинская помощь: кардиоконсультация, кардиологическая реабилитация. Их может быть сложно получить. Часто проблемы связаны с тем, что пациенту нужно долго ждать в очередях, и это может привести к тому, что через год после операции он может себя чувствовать хуже, чем если бы его лечили сразу в одной больнице от начала и до конца.

Изменения, которые мы планируем ввести, в основном сконцентрируются на том, что больница будет отвечать за пациента от операции до следующих этапов лечения. Если мы говорим об инфаркте, то пациенту в этой больнице обеспечат и консультацию врача, и электротерапию, и реабилитацию.





— Когда появится эта сеть?

— С 1 октября этого года.

— Сколько будет таких больниц?

— Скорее, речь идет не о больницах, а о том, какие отделения больниц будут в эту сеть входить. В нее войдут отделения крупнейших медучреждений, например, острых заболеваний. Отделения плановых операций, где люди ждут, например, операций на щитовидной железе, тоже, скорее всего, войдут.

«Достаточно много врачей уезжает, но многие в Польшу возвращаются»

— Но как вы относитесь к бесплатной медицине?

— Я еще раз подчеркиваю, что в Польше действует именно бесплатная система, потому что взносы уже уплачены в фонд. Сам пациент в больнице ничего не платит.

С нового года мы планируем еще одно нововведение. Оно будет касаться всеобщего доступа пациентов к системе здравоохранения, который гарантирован Конституцией и является стандартом Всемирной организации здравоохранения.

Сегодняшняя система здравоохранения, когда люди платят взносы в фонд, считается почти всеобщим видом страхования. Но у 6−7% поляков по разным причинам нет страховки. В частности, это граждане, которые работают по гражданско-правовым договорам. Например, журналисты, которые работают по договору-подряда и получают деньги за конкретную статью. У них нет обязательства платить взносы в фонд, и они, скорее всего, не платят. И если с ними что-то случится, у них фактически нет права пользоваться системой здравоохранения. Изменения, которые мы планируем внедрить с нового года, как раз заключаются в том, чтобы все имели право доступа к медицине. И это будет финансироваться из налогов, а не из средств фонда.

— Как много молодых врачей уезжает из Польши в другие страны ЕС и есть ли какие-то программы по удержанию в стране выпускников медицинских университетов?

— Право свободы перемещения граждан — это фундаментальное правило ЕС. Хочу это подчеркнуть. И этим правом пользуются и врачи. В этом нет ничего плохого, если не нарушена гармония в жизни общества.

После того как в 2004 году Польша вступила в ЕС, у нас действительно был настоящий исход врачей из страны. Почти весь выпуск медиков полным составом уезжал за границу. Сейчас ситуация не такая драматичная. Думаю, что СМИ иногда преувеличивают происходящее.





Достаточно много врачей уезжает, но многие в Польшу возвращаются. А это приносит пользу, потому что у них уже есть опыт не только во врачебной, но и в административной сфере.

Нехватка врачей — не только проблема Польши. Что касается зарплаты, то молодые врачи много не зарабатывают, но перспектива, что зарплата у них вырастет, есть.

— Какая средняя зарплата у врачей?

— Молодой врач начинает с небольших денег. После учебы и года стажировки он получает где-то 2 тысячи злотых (без вычета налогов и обязательных платежей в переводе на белорусские 940 рублей. — Прим. TUT.BY) в месяц. Это небольшая сумма.

Во время специализации врач зарабатывает 3 тысячи злотых (1410 рублей). И это регулируемое государством вознаграждение. Финансирование идет из Министерства здравоохранения.

Дальше зарплата врача будет зависит от того, где врач будет работать. Разбежка между зарплатами большая. По закону за 160 рабочих часов в месяц зарплата врача должна быть около 6 тысяч злотых (2820 рублей). Но многие врачи работают не на ставку, а в рамках контрактов. И здесь лимитов по зарплате не существует. Есть врачи, которые зарабатывают и 20, и 30 тысяч злотых в месяц (9400 — 14 010 рублей).