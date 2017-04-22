МИНСК, 23 апр — Sputnik. Очередь из грузовых автомобилей на белорусско-литовской границе к концу дня увеличилась, аналогичная ситуация на латвийском и польском направлениях, сообщили Spuntik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Пробки в пунктах пропуска на границе начали образовываться в субботу, 22 апреля. Днем воскресенье количество фур на границе с Литвой превышало полтысячи. Согласно информации на 18:00, размещенной на сайте ГПК , сейчас в очереди находятся 615 грузовиков:

"Котловка" — 80

"Каменный Лог" — 270

"Бенякони" — 103

"Привалка" — 162

Прибавилось также и легковых машин:

"Котловка"- 40

"Каменный Лог"- 85

"Лоша"- 10

"Бенякони"- 20

Количество грузовиков увеличилось также и на латвийском направлении, свидетельствуют данные Госпогранкомитета. Так, в "Григоровщине" стоят 80 фур, столько же в "Урбанах". Всего 15 легковушек в "Урбанах".

На белорусско-польской границе также ситуация непростая. В "Брузгах" —57 грузовиков, в "Берестовице" — 46 и в "Козловичах" — 80.