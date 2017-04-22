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Очередь из фур на границе с Литвой к вечеру воскресенья увеличилась

23.04.2017 18:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Очередь из грузовых автомобилей на белорусско-литовской границе к концу дня увеличилась, аналогичная ситуация на латвийском и польском направлениях, сообщили Spuntik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Пробки в пунктах пропуска на границе начали образовываться в субботу, 22 апреля. Днем воскресенье количество фур на границе с Литвой превышало полтысячи. Согласно информации на 18:00, размещенной на сайте ГПК, сейчас в очереди находятся 615 грузовиков:

  • "Котловка" — 80
  • "Каменный Лог" — 270
  • "Бенякони" — 103
  • "Привалка" — 162

Прибавилось также и легковых машин:

  • "Котловка"- 40
  • "Каменный Лог"- 85
  • "Лоша"- 10
  • "Бенякони"- 20

Количество грузовиков увеличилось также и на латвийском направлении, свидетельствуют данные Госпогранкомитета. Так, в "Григоровщине" стоят 80 фур, столько же в "Урбанах". Всего 15 легковушек в "Урбанах".

На белорусско-польской границе также ситуация непростая. В "Брузгах" —57 грузовиков,  в "Берестовице" — 46 и в "Козловичах" — 80. 

 
Теги: Минск
 
 
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Самым загруженным пунктом пропуска по-прежнему остается "Каменный Лог", вторым по количеству машин идет "Привалка".

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