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Очередь из фур на границе с Литвой к вечеру воскресенья увеличилась
23.04.2017 18:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Очередь из грузовых автомобилей на белорусско-литовской границе к концу дня увеличилась, аналогичная ситуация на латвийском и польском направлениях, сообщили Spuntik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.
Пробки в пунктах пропуска на границе начали образовываться в субботу, 22 апреля. Днем воскресенье количество фур на границе с Литвой превышало полтысячи. Согласно информации на 18:00, размещенной на
Прибавилось также и легковых машин:
Количество грузовиков увеличилось также и на латвийском направлении, свидетельствуют данные Госпогранкомитета. Так, в "Григоровщине" стоят 80 фур, столько же в "Урбанах". Всего 15 легковушек в "Урбанах".
На белорусско-польской границе также ситуация непростая. В "Брузгах" —57 грузовиков, в "Берестовице" — 46 и в "Козловичах" — 80.
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Самым загруженным пунктом пропуска по-прежнему остается "Каменный Лог", вторым по количеству машин идет "Привалка".
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