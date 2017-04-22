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Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

23.04.2017 18:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минские байкеры в девятый раз в истории вместе собрались на открытие мотосезона. На своих «железных конях» они проехались по проспекту Победителей в белорусской столице, сообщает «МИР 24».

Мотоциклисты выехали на весенние улицы не только других посмотреть, но и себя показать: в почете украсить свой байк красивым стикером, рисунком или даже бисером. Такие мотоциклы больше похожи на произведение искусства, чем на средство передвижения.

Кому и этого мало – украшает не только «железного коня», но и «всадника» - то есть себя. На празднике, в частности, был замечен самый настоящий бэтмен в полном обмундировании.

Но участники акции не только красуются перед пешеходами и обычными зрителями, парад носит и важную социальную функцию. Таким ярким образом байкеры напоминают автомобилистам, что мотосезон начался, поэтому на дорогах теперь нужно быть еще аккуратнее, чем прежде.


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)


Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)

 
 
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Байкеры Беларуси собрались на проспекте Победителей в Минске, чтобы устроить импровизированный парад.

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