Минские байкеры в девятый раз в истории вместе собрались на открытие мотосезона . На своих «железных конях» они проехались по проспекту Победителей в белорусской столице, сообщает «МИР 24».

Мотоциклисты выехали на весенние улицы не только других посмотреть, но и себя показать: в почете украсить свой байк красивым стикером, рисунком или даже бисером. Такие мотоциклы больше похожи на произведение искусства, чем на средство передвижения.

Кому и этого мало – украшает не только «железного коня», но и «всадника» - то есть себя. На празднике, в частности, был замечен самый настоящий бэтмен в полном обмундировании.

Но участники акции не только красуются перед пешеходами и обычными зрителями, парад носит и важную социальную функцию. Таким ярким образом байкеры напоминают автомобилистам, что мотосезон начался, поэтому на дорогах теперь нужно быть еще аккуратнее, чем прежде.

































































































































