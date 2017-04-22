|
Проветрили железных коней: в Беларуси начался мотосезон (ФОТО)
23.04.2017 18:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Минские байкеры в девятый раз в истории вместе собрались на
Мотоциклисты выехали на весенние улицы не только других посмотреть, но и себя показать: в почете украсить свой байк красивым стикером, рисунком или даже бисером. Такие мотоциклы больше похожи на произведение искусства, чем на средство передвижения.
Кому и этого мало – украшает не только «железного коня», но и «всадника» - то есть себя. На празднике, в частности, был замечен самый настоящий бэтмен в полном обмундировании.
Но участники акции не только красуются перед пешеходами и обычными зрителями, парад носит и важную социальную функцию. Таким ярким образом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Байкеры Беларуси собрались на проспекте Победителей в Минске, чтобы устроить импровизированный парад.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии