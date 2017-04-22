МИНСК, 23 апр — Sputnik. Учительница, претендующая на победу во всероссийском конкурсе из школы в поселке Бражное, Вера Пятницкая прошла в финал краевого этапа всероссийского конкурса "Учитель года-2017", сообщает 6tv.by .

"Вера Пятницкая прошла в финал конкурса в Красноярске. Уже теперь она в обойме лучших педагогов края и российские СМИ собирают по крупицам информацию об учительнице", — сообщают СМИ.

Учительница родилась в Могилеве. Ее отец — коренной житель Красноярского края, встретил свою будущую жену в Могилевской школе милиции. Потом семья приняла решение уехать из Могилева на север, в Норильск. Сейчас Пятницкая преподает в старших классах русский язык и литературу, готовит выпускников к экзаменам.

Педагог окончила Красноярский педагогический университет. Прежде, чем прийти на работу в браженскую школу Вера Пятницкая работала в Канском педагогическом колледже и директором школы в Кемеровской области. В престижном конкурсе она участвует впервые и сразу же была отмечена строгим жюри.

Для показательного урока она выбрала тему, которая прежде не была разработана в методике преподавания и существовала только в виде диссертации и научных работ. На своих уроках она применяет современную технологию продуктивного смыслового чтения.

В преподавании она использует прием "чтение с остановками", когда на первом этапе учитель помогает выделять важные смысловые оттенки текста. По мнению педагога, в школах нужно развивать читательскую грамотность, учить детей работать с текстами.