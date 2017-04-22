Сотни мотоциклов проехали парадом по центральным улицам Минска и устроили шоу. Колонна участников растянулась на два километра. Как передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович, с погодой байкерам не повезло: яркое солнце то и дело сменял мокрый снег.

Впрочем, погода не помешала байкера и не нарушила планов участников открытия мотосезона . Так, Евгений Шапошников решил проехать минимум десять тысяч километров и посетить Россию, Казахстан и Европу.

«У меня будут экспедиции. Я просто занимаюсь уфологией. И экспедиции на мотоцикле проезжать - одно удовольствие, по лесам, по полям. Туда, куда внедорожники проехать не могут», - сказал мотоциклист.

Показали свое мастерство и экстремалы. Ездили на одном колесе, жгли резину, стояли на руках и даже танцевали с мотоциклом. При такой погоде это было крайне опасно.

«Хорошо кататься, когда покрытие однородное. Даже если бы был полностью дождь и вода - было бы намного легче, чем в одном месте мокро, во втором сухо», - отметил стантрайдер Андрей Луцков.

Сложнее всего оказалось просто медленно проехать. Удержать равновесие на мотоцикле весом в сотни килограммов смогли только опытные байкеры.