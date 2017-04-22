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Танцы с мотоциклами: минские байкеры устроили шоу

23.04.2017 20:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Сотни мотоциклов проехали парадом по центральным улицам Минска и устроили шоу. Колонна участников растянулась на два километра. Как передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович, с погодой байкерам не повезло: яркое солнце то и дело сменял мокрый снег.

Впрочем, погода не помешала байкера и не нарушила планов участников открытия мотосезона. Так, Евгений Шапошников решил проехать минимум десять тысяч километров и посетить Россию, Казахстан и Европу.

«У меня будут экспедиции. Я просто занимаюсь уфологией. И экспедиции на мотоцикле проезжать - одно удовольствие, по лесам, по полям. Туда, куда внедорожники проехать не могут», - сказал мотоциклист.

Показали свое мастерство и экстремалы. Ездили на одном колесе, жгли резину, стояли на руках и даже танцевали с мотоциклом. При такой погоде это было крайне опасно.

«Хорошо кататься, когда покрытие однородное. Даже если бы был полностью дождь и вода - было бы намного легче, чем в одном месте мокро, во втором сухо», - отметил стантрайдер Андрей Луцков.

Сложнее всего оказалось просто медленно проехать. Удержать равновесие на мотоцикле весом в сотни килограммов смогли только опытные байкеры.

Будущее мирового автопрома
 
Теги: Минск
 
 
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Несколько тысяч байкеров открыли мотосезон в столице Беларуси.

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