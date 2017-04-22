Здания известного выставочного комплекса «БелЭкспо» в центре Минска больше нет. Об этом в своем твиттере сообщил блогер Антон Мотолько.

Напомним, на месте бывшей 2-й больницы и «БелЭкспо» в границах улиц Янки Купалы — Максима Богдановича — реки Свислочь арабский инвестор построит к 2021 году многофункциональный комплекс.

Больницу снесли первой, сейчас руки дошли до выставочного комплекса.

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К сентябрю 2017 года специалисты СУ-21 планируют сдать площадку под строительство комплекса.