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H.O.G. Spring Challenge в Минске соберет байкеров из 10 стран

24.04.2017 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Открытие мотосезона-2017 — H.O.G. Spring Challenge, которое пройдет в Минске 30 марта, соберет байкеров из десяти стран мира, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В рамках открытия нового мотосезона колонна байкеров проедет от Кургана Славы к площадке за Домом футбола. Как отметили в ГАИ, мероприятие в этом году посетит чемпионка мира по кантри-кроссу и вице чемпионка ралли-рейда "Дакар", россиянка Анастасия Нифонтова.

H.O.G. Spring Challenge в Минске соберет байкеров из 10 стран
© Sputnik / Виктор Толочко
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Организаторы мероприятия подготовили для участников и гостей обширную развлекательную программу. В частности, можно будет увидеть шоу мировых звезд Freestyle с летающими мотоциклами, а также показательные трюки на легендарных "Харлеях". Также байкеры посоревнуются в театрализованной спортивной эстафете.

В программе также запланированы выступления звезд белорусской эстрады. Хедлайнер мероприятия —группа J:МОРС.

Мероприятие организовано клубом H.O.G. Iron Birds, при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Мингорисполкома, УГАИ МВД Беларуси и направлено на укрепление дружеских отношений между странами и развитие туризма.

В ГАИ также отметили, что в Беларуси зарегистрировано более 400 тысяч единиц мототранспорта, а в столице сконцентрировано почти 13 тысяч мотоциклов.

 
Теги: Минск
 
 
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К байкерам присоединится известная российская мотокроссменка и вице-чемпион "Дакара" Анастасия Нифонтова.

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