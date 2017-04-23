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Дожди и скачки температуры. Погода в Могилеве на неделе будет переменчивой

24.04.2017 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Последняя неделя апреля так и не принесет по-весеннему солнечной и теплой погоды. Будет, в основном, пасмурно, дождливо. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +5°С до +11°С. К выходным, по предварительной информации, прогнозируют серьезное потепление до +16°С.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Сегодня, 24 апреля, будет пасмурно, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит максимум +8°С.

Во вторник потеплеет до +11°С, но поднимется довольно сильный порывистый ветер. Будет по-прежнему пасмурно.

В среду, 26 апреля, ветер утихнет, возможно, ненадолго выглянет солнце. Погода будет пасмурной и дождливой. Столбик термометра опустится до +8°С.

27 апреля похолодает еще больше — до +5°С днем. По-прежнему небо будет в тучах, на протяжение суток местами возможны дожди.

В пятницу чуть потеплеет — до +7°С, — однако будет все так же пасмурно, дождливо. Вечером и ночью прогнозируют порывистый ветер.

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