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Загадочную плиту с гербом государственного деятеля ВКЛ выкопали из земли в Могилеве

24.04.2017 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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На Успенском кладбище Могилева толокой привели в порядок плиту древнего рода Воловичей. Надгробие треснуло и частично ушло в землю.


Место захоронения интересно с исторической точки зрения, однако за ним нужен уход. По инициативе директора музея истории Могилева Алексея Батюкова активисты привели его в порядок. Во время работы они обнаружили часть надгробного памятника одного из первых фотографов Могилева — Александра Селецкого. Этот надгробный камень также необходимо извлечь из земли.

Надгробие с гербом Воловичей обнаружил еще в 1990-е годы минский археолог Николай Бычков. Тогда же было установлено, что она самая древняя из имеющихся на кладбище, а изображенный герб на плите принадлежит Остафию (Астафию) Воловичу (1520−1587) — государственному деятелю Великого княжества Литовского, гуманисту и просветителю, одному из составителей статута ВКЛ, руководителю и меценату реформационного движения на землях Великого княжества Литовского.


При этом место погребения Остафия Воловича известно — он похоронен в Западной Беларуси. С Могилевом его связывает один из этапов карьеры — в 1554 году был назначен могилевским старостой. По мнению историков, наследникам Остафия Воловича плита не может принадлежать, так как в гербе его детей присутствуют элементы герба их матери. Историки до сих пор пытаются выяснить загадку появления плиты с гербом известного рода на могилевском кладбище и кто мог быть под ней захоронен.

 
Теги: Могилев
 
 
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Плиту обнаружили давно, но за ней нужен уход. Как она попала на кладбище и захоронен ли кто-нибудь под ней, неизвестно.

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