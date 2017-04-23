﻿ Дополнительные маршруты и машины. Как будет ходить общественный транспорт Могилева на Радуницу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дополнительные маршруты и машины. Как будет ходить общественный транспорт Могилева на Радуницу

24.04.2017 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На Радуницу в Могилеве выпустят на маршруты дополнительный общественный транспорт и организуют добавочные маршруты. Автобусы и троллейбусы будут ходить в усиленном режиме с 9.00 до 17.00, сообщили в горисполкоме.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По две единицы транспорта дополнительно пустят на маршруты №№12 (областная больница — микрорайон Юбилейный), 20 (площадь Орджоникидзе — завод вентзаготовок), 21 (площадь Орджоникидзе — деревня Новоселки).

Еще по два автобуса будут ходить на дополнительных маршрутах №№ (Автовокзал — Могилевоблнефтепродукт (через Голынец)) 29к (площадь Орджоникидзе — поселок Ямницкий)

По три автобуса будут ходить на дополнительных маршрутах №№ 13 (площадь Орджоникидзе — улица Гагарина — проспект Шмидта — поселок Броды-1 (кладбище)), 32к (площадь Ленина — Пашковское кладбище), 52 (улица 30 лет Победы — железнодорожный вокзал — улица Кулибина).

По домпаршрутам № 27к (поселок Гребенево — Юго-восточное кладбище — пересечение Гомельского шоссе и проспекта Шмидта) будет ходить один автобус, № 51 (улица Фатина — Юго-восточное кладбище — пересечение Гомельского шоссе и проспекта Шмидта (через улицу Островского и проспект Шмидта) — пять машин.

Троллейбусные маршруты №№ 3 и 6 усилят четырьмя и шестью машинами соответственно.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Загадочную плиту с гербом государственного деятеля ВКЛ выкопали из земли в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика