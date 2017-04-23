На Радуницу в Могилеве выпустят на маршруты дополнительный общественный транспорт и организуют добавочные маршруты. Автобусы и троллейбусы будут ходить в усиленном режиме с 9.00 до 17.00, сообщили в горисполкоме.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По две единицы транспорта дополнительно пустят на маршруты №№12 (областная больница — микрорайон Юбилейный), 20 (площадь Орджоникидзе — завод вентзаготовок), 21 (площадь Орджоникидзе — деревня Новоселки).

Еще по два автобуса будут ходить на дополнительных маршрутах №№3к (Автовокзал — Могилевоблнефтепродукт (через Голынец)) 29к (площадь Орджоникидзе — поселок Ямницкий)

По три автобуса будут ходить на дополнительных маршрутах №№ 13 (площадь Орджоникидзе — улица Гагарина — проспект Шмидта — поселок Броды-1 (кладбище)), 32к (площадь Ленина — Пашковское кладбище), 52 (улица 30 лет Победы — железнодорожный вокзал — улица Кулибина).

По домпаршрутам № 27к (поселок Гребенево — Юго-восточное кладбище — пересечение Гомельского шоссе и проспекта Шмидта) будет ходить один автобус, № 51 (улица Фатина — Юго-восточное кладбище — пересечение Гомельского шоссе и проспекта Шмидта (через улицу Островского и проспект Шмидта) — пять машин.

Троллейбусные маршруты №№ 3 и 6 усилят четырьмя и шестью машинами соответственно.