МИНСК, 24 апр — Sputnik. Легкомоторный литовский самолет нарушил Белорусскую границу случайно — пилоты увлеклись разговором и не заметили, как попали в воздушное пространство республики, передает Sputnik Литва .



© Sputnik Игорь Руссак Итальянские и американские инспекторы пролетят над Беларусью и Россией

На минувшей неделе было зафиксировано нарушение госграницы Беларуси со стороны Литвы. Легкомоторный самолет пролетел около восьми километров вглубь Беларуси, затем развернулся и лег на обратный курс. В связи с инцидентом посольство Литвы в Беларуси получило ноту протеста .

По информации агентства, самолет планировал долететь до Беларуси и вернуться обратно, однако пилот, гражданин Дании, увлекся разговором с потенциальным покупателем воздушного судна, литовцем, и попал на территорию Беларуси. После чего им было приказано немедленно вернуться на территорию Литвы.

Ранее главнокомандующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Олег Двигалев заявлял, что если такие случаи будут повторяться, военные будут вынуждены применить силу .