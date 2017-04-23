Утром и днем 25 апреля на большой части территории Беларуси ожидается усиление южного ветра порывами до 15—20 м/с, в Минске в утренние и дневные часы ожидается усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Штормовое предупреждение распространил в понедельник Гидромет. При этом ожидается повышение температуры воздуха.



25 апреля в стране выходной день. В нынешнем году на этот день приходится Радуница — праздник поминовения умерших у восточных славян. Население массово посещает кладбища.



22 апреля от сильного ветра, достигавшего 24 м/с, пострадал 481 населенный пункт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гидромет предупредил об усилении ветра до 20 м/с 22 апреля от сильного ветра, достигавшего 24 м/с, пострадал 481 населенный пункт.