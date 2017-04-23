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Гидромет предупредил об усилении ветра до 20 м/с
24.04.2017 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Утром и днем 25 апреля на большой части территории Беларуси ожидается усиление южного ветра порывами до 15—20 м/с, в Минске в утренние и дневные часы ожидается усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Штормовое предупреждение распространил в понедельник Гидромет. При этом ожидается повышение температуры воздуха.
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22 апреля от сильного ветра, достигавшего 24 м/с, пострадал 481 населенный пункт.
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