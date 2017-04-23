МИНСК, 24 апр — Sputnik. На границе с Литвой сохраняются автомобильные очереди: въезд в Европейский союз на всех пунктах пропуска ожидают 629 грузовых и 56 легковых автомобилей — свидетельствую данные сайта Госпогранкомитета Беларуси.

По данным ГПК на 14:00 больше всего фур находится в пунктах пропусков "Привалка" и "Каменный лог": 188 и 180 машин соответственно. Также в "Каменном логе" въезда в Литву ожидают 30 легковых автомобилей.

Большое количество легковых машин зафиксировано на границе с Польшей: в пункте пропуска "Брест" въезда в ЕС ожидают 150 автомобилей. Всего же в польском направлении стоят 218 легковушек и 59 фур.

Въезда в Беларусь со стороны Литвы ожидают 20 грузовых автомобилей, со стороны Польши — 10.