Больше поставлять молочной продукции за рубеж - такие задачи ставит перед собой Беларусь. В стране продолжают масштабную модернизацию молокозаводов и ужесточают контроль качества товара. О том, как белорусские товары доходят до потребителя, рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Молоковозы на комбинат в город Молодечно приезжают каждые полчаса, строго по расписанию. Четкий график нужен для того, чтобы соблюдать технологию переработки сырья. Первую пробу молока на кислотность берут сразу же, из цистерны. После этого проводят многочисленные тесты в лаборатории.

«Плотность, массовая доля белка. Органолептика - это запах и вкус. А микробиология - это группа кишечных палочек, то, что мы можем сделать у себя, количество молочнокислых бактерий, бифидобактерий», - пояснила начальник лаборатории предприятия Надежда Улизько.

Контроль качества на всех этапах производства - главное правило белорусских производителей. Ведь покупатель голосует рублем, он не будет брать испорченный продукт. Благодаря строгим подходам Беларусь за последние годы стала значимым игроком на рынке продовольствия. Страна занимает третье место в мире по экспорту сыворотки и сливочного масла, пятое - по продажам сыра, творога и сухого молока. Такой спрос на продукцию рождает и хорошее предложение.

«У нас новые виды сыров появились: реверанс, пармезан, гауда. Мы постоянно расширяем ассортимент, исходя их тех потребностей, которые предъявляет покупатель. Мы делаем эти сыры на аналогичных заквасках, что и в той же Италии», - сказал генеральный директор предприятия Дмитрий Кондрашов.

Примечательно, что основной потребитель белорусской «молочной продукции» за рубежом - Россия. На нее приходится 80% экспорта. Но без ложки дегтя в банке молока пока не получается. Россельхознадзор то приостанавливает, то восстанавливает поставки продукции многих белорусских предприятий. Есть претензии к качеству. В Беларуси с такой позицией не согласны. Свое мнение в интервью нашему телеканалу высказал президент страны Александр Лукашенко.

«Мы в основном поставляем на рынок РФ продукцию для обычных людей, и она пользуется спросом. Это продукция среднего класса, как это у вас принято говорить, для рабочих и крестьян. Они любят эту продукцию. И мы открыты: приезжайте, проверяйте, чего нам прятаться? Потому что мы всю переработку сельхозпродукции привели в соответствие с мировыми стандартами», - отметил белорусский лидер.

Ежегодно на экспорте молочной продукции Беларусь зарабатывает до 6 миллиардов долларов. Возможно, создание единого «молочного» рынка ЕАЭС в перспективе решит проблему споров и ограничений. Однако компромисс искать нужно раньше, чтобы производители получали прибыль, а покупатели имели выбор.

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