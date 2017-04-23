С 22−23 апреля в столице проходил традиционный «Фест экскурсоводов». Мы сходили на экскурсию «Минский кофейный сервиз» и узнали об истории зарождения первых городских кофеен. Наталья Синкевич также рассказала о турецкой предпринимательской жилке и о том, почему первое название кондитерской фабрики «Коммунарка» было «Жорж».





Точкой отправления стало самое «тусовочное место» 19 века, известная кондитерская губернского Минска, которая просуществовала около пятидесяти лет. Она находилась на пересечении улиц Захарьевской и Петропавловской. Сегодня это перекресток проспекта Независимости и улицы Энгельса. Кондитерская привлекала внимание не только изысканной выпечкой, тортами, конфетами и шоколадом, но и креативным оформлением. Витрины были украшены нестандартно, например, тортом в виде мешка с картофелем.





— В 1906 году белорусский художник и талантливый педагог Яков Кругер обратился к владельцу кондитерской Францу Константиновичу Венгржановскому с просьбой открыть курсы рисования и живописи, куда и начал набирать талантливую молодежь. Одним из ярких посетителей и талантливых учеников был Хаим Сутин, чья картина «Маленький кондитер» в 2013 году была продана за 18 миллионов долларов. Хочется верить, что художник был вдохновлен той самой мелкой белоколпачной гвардией, которая работала под руководством господина Венгржановского.

Кофейня «Жорж» — прародитель «Коммунарки»

Далее мы двигаемся вдоль проспекта и останавливаемся между универсамом «Центральный» и «МакДональдсом». Именно здесь в 1907 году появилась кофейня под названием «Жорж». Основателем ее стал начинающий бизнесмен Георгий Рачковский.

— Почему кофейня? Потому что маркетолог Рачковский был еще тот. «Кофейня» считалось более модным названием, чем кондитерская. А почему «Жорж»? В дореволюционной России очень популярны были конфеты Жорж Борман: присоединиться к этому имени попробовал Георгий Рачковский.





Дела у бизнесмена шли хорошо. И уже в 1914 году появляется «Фабрика кондитерских изделий». Но революция 1917 года помешала Рачковскому продолжить развитие бизнеса. Он был вынужден покинуть страну и оставить свое дело. Тем не менее, вложенные усилия не пропали бесследно. Кондитерская была переименована в «Первую белорусскую кондитерскую фабрику», далее — в «Прогресс».

— И уже в 1929 году производство меняет свое местоположение и появляется кондитерская «Коммунарка». Таким образом, марка существует благодаря предпринимательскому таланту, смелости, успеху того самого Жоржа Рачковского. Но он не был пионером продвижения шоколадной продукции. Очень серьезную конкуренцию ему составляли турки.

Плеяда минских пекарей турецкого происхождения

Действительно, еще в 19 веке у нас возникла и целая плеяда минских пекарей турецкого происхождения. На углу улиц Захарьевской (проспект Независимости) и Губернаторской (улица Ленина) работала «Константинопольская» булочная-кондитерская. Принадлежала она Ахмеду Офли. Изделия были настолько популярными среди минчан, что позже он открыл целую сеть заведений.

Стоит отметить, что славилась сеть не только товаром, но и местным колоритом. Сначала на работу приглашался и белорусский персонал, но позже отказались от этой идеи и стали принимать исключительно турок.





— Если клиент вызывал какие-то отрицательные эмоции, то сотрудники не стеснялись выказать свое недовольство. Как это происходило. Например, в газете «Северо-западный край» описывался такой случай, когда пришли возмущенные покупатели с булкой, которая была куплена в «Константинопольской», они ее разломали, а там оказался кусок грязи и засохшие мухи. Через какое-то время в газету снова обратились возмущенные покупатели, которые показали булку, в которой находилась булавка.

При этом власти прекрасно относились к турецким бизнесменам.

— Относились уважением. Но накануне Первой мировой войны в 1914 году все турецкие подданные были высланы. Кроме семейства Офли. Им дали разрешение на продолжение своего бизнеса.

Кофейни с революционным духом

Что же касается кофе, то минчане не сразу освоили искусство его изготовления, говорит экскурсовод.

— Варили очень крепкий, мешали туда что ни попадя, выливали, пробовали, экспериментировали.

Но вскоре кофе стал одним из популярных напитков. Например, во всех обеспеченных семьях появилась дама «каваряка», которая и готовила его по определенным рецептам.





Вне дома кофе можно было выпить, например, на Соборной площади или нынешней площади Свободы.

— Говорят, в этом районе существовал «Дом кофе», где собирались военные, цивильный люд и обсуждали идеи, которые остались все еще в умах. Кстати, кофейни того времени начали называть «домиками кофе и табака», так как кроме того, что там пили кофе, там и курили безбожно.





В районе гостиного двора находилось и кафе «Цукерня пана Эйсьнера». Оно стало центральным местом для литературного бомонда того времени. Там даже были залы для курящих и некурящих. Но это делалось не только в угоду посетителям. Дело в том, что на втором этаже находилась библиотека с иностранными газетами, а газетная бумага быстро портилась от табачного дыма. Все, кому хотелось быть причастными к миру литературы не оставались и к этому заведению.

— Одним из ярких посетителей кофейни был наш с вами знаменитый писатель и драматург Дунин-Мартинкевич. На улице Губернаторской существовала типография, где были изданы самые первые его произведения.



